Müjde Nihayet Geldi 2. el araç balonu patladı İndirim furyası başladı

Enflasyon oranlarını hat safhada seyrettiği günümüzde bu durumdan en çok etkilenen 2. el araç piyasası olmuştur. Ikinci el araç fiyatları geçtiğimiz seneden bu yana %100'e yakın bir artış göstermiş bulunmaktadır. Bu artışın sebebi ise talebin yüksek olması sıfır araçların fiyatının kat ve kart artması ve üretimde yaşanan aksaklıklar olarak bilinirken taşıt kredilerinde düzenleme ve dalgalanmalar ikinci el araç fiyatlarının tavan yapmasına Mahal vermiştir.

Ancak şimdilerde sıfır araç üretimi normal seyrine dönmeye başlamış bulunmakta iken kurların yavaş yavaş stabil hale gelmesi taşıt kredilerindeki faiz oranlarının düşmesi ikinci el araç piyasasına yansımış gibi duruyor. Bu sebeplerden ötürü ikinci el araç fiyatlarındaki balonun patladığı Uzmanlar tarafından öngörülüyor. Son dönemlerde ikinci el araç piyasasında Bu sebeple durgunluk görülmeye devam ediyor.

Bu durgunluk ise fiyatların düşmesine sebep oluyor. Araç sahibi olmak isteyen vatandaş için bu durum bir fırsat olarak yorumlanıyor. Peki 2. el araç fiyatları Daha ne kadar düşecek? Son zamanlarda ikinci el araç fiyatlarında tüm satıcıların kafasına göre hareket etmesine karşılık Ticaret Bakanlığı Harekete geçmiş bulunuyor. Ikinci el araç piyasası ile alakalı alınan önlemler de fiyatların düşmesi konusunda etkin bir sebep olarak biliniyor.

Internet sitelerinde fahiş fiyatlara karşı önlem getiren Ticaret Bakanlığı ederinden fazla değer biçen araç sahiplerine karşı ağır cezayı müeyyideler getirdi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ikinci el araç fiyatları ise gerçek değerlerini yaklaşmış bulunuyor. Ancak%15 oranında düşen araç fiyatlarındaki bu düşüş geçici bir süre olduğu iddia ediliyor. Bütçesine uygun ve kaliteli bir araç almak isteyen vatandaşın bu indirimlerden faydalanması için geç kalmaması gerekiyor. Ikinci el araç piyasasında Yaşanan bu indirim yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Yıl sonuna kadar sıfır araçlarda yeni modellerin çıkması başlatılacak olan kampanyalar ikinci el araç fiyatlarının tekrar yükselmesine sebep olurken öte yandan Kur ve faiz değişikliği de bu düşüşün geçici olduğunu belirtiyor