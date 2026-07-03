Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Calvin: "Hiç Çalışmasam da Olur!"

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, katıldığı bir yayında annesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Calvin:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2026 18:02

1 Eylül 2024’te ABD’de hayata gözlerini yuman Yeşilçam’ın sembol isimlerinden Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin katıldığı bir yayında annesinin kendisine devrettiği maddi ve manevi mirasa dair önemli açıklamalarda bulundu. Clavin çocukluğundan bu yana sürdürdüğü sıra dışı yaşamı ve annesinin son günlerindeki vasiyetini ilk kez gün yüzüne çıkardı.

Çocukluk Yıllarındaki Lüks Yaşam

Annesiyle birlikte geçirdiği yıllara ve büyüme sürecine değinen Anjelik Calvin geçmişteki yaşam standartlarının yüksekliğini anlattı. Erken yaşlardan itibaren büyük bir konfor içinde büyüdüğünü belirten Calvin 23 yaşına kadar evlerinde 5 ayrı dadının görev yaptığını dile getirdi. Hafta içi ve hafta sonu için kendisiyle ilgilenen özel şoförlerin bulunduğunu ifade eden genç kadın seyahatlerini genellikle şahsi helikopterler ve lüks teknelerle gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Hiç Çalışmasam da Olur"

Yayında yöneltilen "Annen sana kendini idame ettirebileceğin bir miras bıraktı mı?" sorusuna cevap veren Calvin kendisine kalan servetin büyüklüğünü doğruladı. Maddi açıdan hiçbir kaygısının olmadığını vurgulayan Calvin "Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Çok sayıda emlağı ve ciddi bir gelir akışı var. Bundan sonraki hayatımda hiç çalışmasam bile rahatlıkla geçinebilirim. Annem her zaman alın teriyle ekmeğini kazanan bir kadındı, o hanede yüzlerce kişi yiyip içti. Şimdi de ben onun bıraktığı ekmeği yiyorum" sözleriyle duruma açıklık getirdi.

Camianın Vefasızlığına Sert Sitem

Açıklamalarında sanat dünyasındaki sahte dostluklara ve vefasızlığa sert tepki gösteren Calvin cenaze sürecinde yaşananlara dikkat çekti. Ahu Tuğba’nın sağlığında çevresindeki birçok insana maddi ve manevi destek sağladığını hatırlatan Calvin "Annemin yıllarca yedirip içirdiği, dost bildiği insanların büyük kısmı cenazeye dahi gelmedi. Onu son yolculuğuna sadece gerçek dostları uğurladı. Hatta cenazesi henüz morgdayken yıllarca onun ekmeğini yiyen bazı oyuncular televizyonlara çıkıp arkasından konuşmaya başladı. Bu davranış çok büyük bir vefasızlıktı" diyerek sitemini dile getirdi.

Son Günlerdeki Vatan Özlemi

Usta oyuncunun vefat etmeden önceki son haftasının fiziksel olarak son derece ağır ve acılı geçtiğini belirten Anjelik Calvin annesinin son anlarını gözyaşlarıyla anlattı. Sanatçının ciddi uyku problemleri yaşadığını, yüksek ateşle mücadele ettiğini ve sürekli kalbinin ağrıdığını söylediğini aktaran Calvin "Elindeki tabağı bile tutamayacak kadar halsiz düşmüştü. Adeta bir ölüm sarhoşluğu içindeydi. Son günlerinde kolumu tuttu ve 'Ben gidiyorum, öleceğim günü biliyorum. Bana bir şey olursa sakın beni buralarda bırakma, mutlaka vatan toprağına gömün' diyerek son arzusunu bana emanet etti" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

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