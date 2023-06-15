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Müge Boz'un tatil pozlarına beğeni yağdı

Müge Boz tatile çıktı. Mavi mayoyla verdiği pozları Instagram'a yükleyen güzel oyuncunun karelerine beğeni yağdı.

Müge Boz'un tatil pozlarına beğeni yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2023 11:50

Ünlü oyuncu Müge Boz, yoğun iş temposundan bir süreliğine uzaklaşarak kendine bir tatil molası verdi ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla tatil heyecanını takipçileriyle paylaştı. Mavi mayosuyla verdiği pozlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Müge Boz, hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle adından söz ettiren bir isim. Yoğun çalışma temposu içerisinde olan Boz, ara vermeden çalışmak yerine zaman zaman kendine vakit ayırmayı tercih ediyor. Bu kez tatil sezonunu değerlendiren güzel oyuncu, mavi mayosuyla çektiği pozları Instagram hesabında paylaşarak takipçilerini sevindirdi.

Paylaştığı tatil karesinde, Müge Boz güneşin ve denizin tadını çıkardığı bir sahnede yer aldı. Mavi mayosuyla plajda poz veren oyuncu, güzelliği ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti.  

Müge Boz'un Instagram hesabında paylaştığı tatil fotoğrafları, kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Takipçileri, güzel oyuncunun doğal güzelliğini ve enerjisini takdir etti ve yorumlarda bolca beğeni ve övgü yağdırdı. 

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