Müge Anlı’nın Yalısına Gemi mi Çarptı? Sosyal Medyayı Sallayan İddia!

İstanbul Boğazı’nda yaşanan korku dolu anlar, magazin ve sosyal medya dünyasını kısa süreliğine birbirine kattı. Yeniköy açıklarında kontrolden çıkan bir yük gemisinin yalıya çarpması, "Yalı Müge Anlı'nın mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Boğaz trafiğini ve sosyal medyayı hareketlendiren olayın iç yüzü çok geçmeden netleşti.

Yalıya Metreler Kala Büyük Tehlike

Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yapan Türk bayraklı "KAPPA" isimli dev konteyner gemisi, Yeniköy önlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kıyıya doğru sürüklenen gemi, sahil şeridindeki tarihi yalılara metreler kala karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve "Kurtarma-5" römorkörü anında bölgeye sevk edilerek olası bir faciayı önlemek için seferber oldu.

"Müge Anlı’nın Yalısı mı?" İddiası Sosyal Medyayı Salladı

Kazanın hemen ardından sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yayılan bir iddia, gündemi bir anda değiştirdi. Geminin durduğu noktada bulunan yalının, ünlü televizyoncu Müge Anlı’ya ait olduğu öne sürüldü. Kısa sürede "Müge Anlı’nın yalısına gemi çarptı" başlıklarıyla yayılan haberler, hayranlarını endişelendirdi.

Gerçek Sahibi Ortaya Çıktı: Bianka Sömer Türkmen

Ancak yapılan incelemeler ve resmi açıklamalar sonucunda gerçeğin çok farklı olduğu anlaşıldı. Dev geminin çarpması sonucu cam korkuluklarında ve beton kısımlarında hasar meydana gelen yalının Müge Anlı’ya değil, iş kadını Bianka Sömer Türkmen’e ait olduğu açıklandı.

Olayda Yaralanan Olmadı

Şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kaza sonrası, konteyner gemisi römorkörler eşliğinde bulunduğu yerden kurtarılarak güvenli bölgeye çekildi. Müge Anlı cephesinden bir açıklama gelmezken, sosyal medyadaki bilgi kirliliği de yalının gerçek sahibinin açıklanmasıyla son buldu.