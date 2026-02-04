Müge Anlı İsyan Etti: "Yakamızdan Düşün!"

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı, son günlerde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda hakkında çıkan asılsız iddialara karşı sessizliğini bozdu. Kendi programında canlı yayında açıklama yapan başarılı televizyoncu, isim vermeden eski eşi Burhan Akdağ’ın iddialarına ve internette dolaşan spekülasyonlara adeta ateş püskürdü.

Eski Eş Burhan Akdağ’dan Olay Yaratan İtiraf

Tartışmanın fitilini, Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ’ın bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalar ateşledi. Akdağ, katıldığı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Müge Anlı hem bana hem de gücüme aşık oldu. Ben olmasaydım bugünkü Müge Anlı olmazdı. İlk eşimden boşanma sebebim Müge’ye olan aşkımdı."

Müge Anlı: "Abuk Sabuk Şeyler Yazıyorsunuz"

Bu açıklamaların ve ardından sosyal medyada türeyen "yeni sevgili" iddialarının ardından Müge Anlı, ATV ekranlarından sert bir dille yanıt verdi. Anlı, sosyal medyadaki bilgi kirliliğine şu sözlerle isyan etti:

"Tanımadığım İnsanlar Sevgilim Oluyor": "Hayatımda görmediğim, konuşmadığım insanlar sevgilim olarak yazılıyor. Ne özel hayatımız kaldı ne çoluğumuz çocuğumuz."

"Yakınlarımızı Üzüyorlar": Yapılan yorumların ve asılsız haberlerin ailesini ve yakın çevresini yıprattığını belirten Anlı, "Bunları adam yerine koyup muhatap almak istemiyorum ama yakınlarımızı üzüyorlar," dedi.

Sert Çağrı: Ünlü sunucu, konuşmasını "Yakamızdan düşün!" diyerek sert bir şekilde noktaladı.

Özel Hayatını Sır Gibi Saklıyor

Müge Anlı, kariyeri boyunca özel hayatını kameralardan uzak tutmasıyla biliniyor. 2022 yılında emniyet müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Anlı, o günden bu yana evliliğiyle ilgili de nadiren paylaşım yapıyor. Bu nedenle, geçmişine veya güncel hayatına dair yapılan her "iddia" başarılı sunucunun sabrını taşırıyor.