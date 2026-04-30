Müge Anlı da Hayrete Düşüren Olay: Dinleyenlerin Ağzı Açık Kaldı

Müge Anlı'da TikTok şoku! TikTok'ta jeton almak için tarlasını satan adam, şimdi de borçları yüzünden evini satışa çıkardı. İşte stüdyoyu sarsan o itiraf.

Yayın Tarihi : 30-04-2026 09:36

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son olay, sosyal medyanın ve teknolojinin bilinçsiz kullanımının aile bütçelerine verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdi. Programa katılan bir konuğun, dijital dünyada "popülerlik" veya "ilgi" uğruna yaptığı fedakarlıklar hem Müge Anlı'yı hem de izleyicileri hayrete düşürdü.

TikTok Jetonları İçin Tarlasını Sattı

Programa katılan şahıs, TikTok platformunda canlı yayın yapan kişilere hediye (jeton) gönderebilmek amacıyla elindeki varlıkları nasıl tükettiğini açık yüreklilikle itiraf etti. Dijital hediyeler için tam 250.000 TL harcadığını belirten adam, bu parayı denkleştirmek için yıllardır sahip olduğu tarlasını sattığını söyledi.

İcra Takibi ve Ev Satışı Kapıda

Olayın vahameti sadece tarlanın satılmasıyla sınırlı kalmadı. Harcadığı miktarların ve içine girdiği borç sarmalının büyümesiyle birlikte eve icra geldiğini belirten konuk, şu an evini de satışa çıkardığını açıkladı.

Stüdyoda Şok Etkisi

Müge Anlı, duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, stüdyodaki uzmanlar ve izleyiciler sanal bir platformdaki geçici etkileşimler için gerçek hayattaki tüm birikimlerin feda edilmesini sert bir dille eleştirdi.

Benzer Haberler
Aleyna Tilki Sözlerine Açıklık Getirdi: Aleyna Tilki Sözlerine Açıklık Getirdi: "Söylediklerim Çarpıtıldı"
Canlı Yayında Sinir Krizi: Dilan Polat'tan Engin Polat'a Çok Sert Sözler Canlı Yayında Sinir Krizi: Dilan Polat'tan Engin Polat'a Çok Sert Sözler
"Bu Kim?" Dedirten Değişim: Ünlü Oyuncunun Son Hali Olay Oldu
"Soy" Filmine Taze Kan: İlker Kızmaz Dev Kadroya Dahil Oldu!
Günün Öne Çıkan Magazin Gündemi (29.04.2026) Günün Öne Çıkan Magazin Gündemi (29.04.2026)
Sosyal Medya Bu İtirafı Konuşuyor: Sosyal Medya Bu İtirafı Konuşuyor: "Ayak Resmi Olsa Anlardım"
Hande Yener Savcı Karşısında:
  • 24-04-2026 14:06

Hande Yener Savcı Karşısında: "Görüntüler Birleştirilerek Algı Oluşturulmuş"

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...
  • 27-04-2026 10:40

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?
  • 28-04-2026 17:01

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor
  • 25-04-2026 09:51

Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf:
  • 27-04-2026 14:15

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf: "Babamdan Gizli Başladım"