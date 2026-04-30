Müge Anlı da Hayrete Düşüren Olay: Dinleyenlerin Ağzı Açık Kaldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son olay, sosyal medyanın ve teknolojinin bilinçsiz kullanımının aile bütçelerine verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdi. Programa katılan bir konuğun, dijital dünyada "popülerlik" veya "ilgi" uğruna yaptığı fedakarlıklar hem Müge Anlı'yı hem de izleyicileri hayrete düşürdü.

TikTok Jetonları İçin Tarlasını Sattı

Programa katılan şahıs, TikTok platformunda canlı yayın yapan kişilere hediye (jeton) gönderebilmek amacıyla elindeki varlıkları nasıl tükettiğini açık yüreklilikle itiraf etti. Dijital hediyeler için tam 250.000 TL harcadığını belirten adam, bu parayı denkleştirmek için yıllardır sahip olduğu tarlasını sattığını söyledi.

İcra Takibi ve Ev Satışı Kapıda

Olayın vahameti sadece tarlanın satılmasıyla sınırlı kalmadı. Harcadığı miktarların ve içine girdiği borç sarmalının büyümesiyle birlikte eve icra geldiğini belirten konuk, şu an evini de satışa çıkardığını açıkladı.

Stüdyoda Şok Etkisi

Müge Anlı, duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, stüdyodaki uzmanlar ve izleyiciler sanal bir platformdaki geçici etkileşimler için gerçek hayattaki tüm birikimlerin feda edilmesini sert bir dille eleştirdi.