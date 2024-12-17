'Müge Anlı, Çağla Şıkel'e laf çaktı' iddialarına yanıt verdi!

Bu yıl "Meslekte 35. yıl" ödülünü almak için sahneye çıkan Müge Anlı, törende yaptığı konuşmada “Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de; aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu dostlarımın 'Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' demesiydi” sözlerini kullanmıştı.

Bu açıklama, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Şıkel’e gönderme olarak yorumlanınca, Müge Anlı bugün canlı yayında iddialara yanıt verdi. Konu ‘lafı dolandırmaya’ gelince ünlü sunucu, “Ben lafı hiç dolandırmam. Neyse söylerim. Seven o yüzden sever, sevmeyen de bundan sevmez zaten. Bazı insanlar konuşulanı anlamıyor. Benim hayatta en sevdiğim insanlardan biri Çağla Şıkel'dir. Çağla'ya teşekkür ediyorum, 'Laf soktu' diyorlar. Nasıl bir zeka ya?! Yazık...” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Anlı’nın açıklamaları sonrası gözler Çağla Şıkel’e çevrildi. İkilinin samimi dostluğu, bu tür iddiaların asılsız olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.