Güller ve Günahlar Seyircisine Kötü Haber

Kanal D'nin cumartesi akşamları ortalığı kasıp kavuran dizisi Güller ve Günahlar cephesinden hiç beklenmedik ani bir haber geldi. Sezon başından beri reytinglerde yüzü gülen ve yerini iyice sağlamlaştıran dizi normalde planlanandan biraz daha erken bir tarihte sezon arası veriyor.

Sezon Finali Öne Çekildi

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerinde döktürdüğü NGM imzalı dizinin final takvimi tamamen değişti. Normalde herkes 20 Haziran'ı bekliyordu ama son gelen kararla birlikte tarih 13 Haziran Cumartesi gününe çekilmiş. Bir haftalık bu erken tatil kararı açıkçası televizyon dünyasında da kafaları biraz karıştırdı.

Çiçekçi Zeynep'ten Tecer Ailesi'nin Güçlü Kadınına

Tabii işin tek boyutu yayın tarihi değil. Dizideki asıl fırtına Zeynep karakterinin geçirdiği o inanılmaz değişimle kopuyor. İlk bölümlerdeki o kendi halindeki naif çiçekçi kız gitti; yerine Tecer Ailesi'nin kök söktüren en güçlü kadını geldi. Zeynep'in bu sert dönüşümü sosyal medyayı da resmen ikiye bölmüş durumda. Haziran ortasındaki o büyük sezon finali öncesi hikayede kartlar yeniden dağıtılıyor desek yeridir.