Bülent Şakrak'tan Aile Tatili!

Ekranların sevilen ismi Bülent Şakrak yoğun iş temposuna kısa bir ara verip soluğu Ege'de aldı. Yazın gelişini fırsat bilen ünlü oyuncu sevgilisi ve oğluyla birlikte Bodrum'da yorgunluk atıyor. Kameralardan uzak sakin bir tatil hayal etseler de popüler tatil beldesinde objektiflerden kaçamadılar tabii.

Bodrum Gündoğan'da Ailece Deniz Keyfi

Şakrak bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile Gündoğan'daki bir plajda görüntülendi. Bu arada tatilde çifte çok özel bir isim daha eşlik ediyor: Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci ile evliliğinden olan oğlu Ali. Plajda keyfi en yerinde olan isim kesinlikle küçük Ali'ydi; gün boyu denizden çıkmadı yüzüp oyunlar oynadı. Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu ise o sırada şezlonglarında güneşlenip dinlenmeyi tercih etti.

Babalık Görevini İhmal Etmedi: Sahilde Havlu Mesaisi

Günün ilerleyen saatlerinde sevgililer deniz kenarına kadar inip suyun sıcaklığına baktılar ama yüzmekten vazgeçip şezlonglarına geri döndüler. Denizden çıkan Ali'yi ise babası sahilde havluyla karşıladı. Hemen oğlunu kurulayan Şakrak'ın sevgilisiyle olan uyumu ve oğluyla kurduğu samimi diyaloglar plajdakilerin de gözünden kaçmadı.