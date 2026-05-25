Beren Saat'ten Çok Konuşulacak Çıkış!

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinin unutulmaz isimleri Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu yıllar sonra Beren Saat'in programında bir araya geldi. Eski günlerden konuşan iki yakın dost lafı günümüz dizilerindeki içerik dönüşümüne ve özellikle kadına yönelik şiddete getirdi.

"Bizimkiler Bir Şey Değildi"

Beren Saat, dizilerdeki şiddet sahnelerini eleştirdi.



Kendi oynadıkları dönemle bugünü kıyaslayan ikili ekrandaki şiddet dozunun geldiği noktaya dikkat çekti. Beren Saat kendi çektikleri sahnelerin bugünün yanında çok masum kaldığını belirterek şöyle konuştu: "Kadın kadına fiziksel şiddet sahneleri tarihi bir seviyede. Buradan daha nereye çıkacak? Kadınlar da mı birbirini vuracak dizilerde? Bizimkiler bir şey değildi."

Ekrandaki Şiddetin Boyutuna Sert Eleştiri

Saat'in bu çıkışı sosyal medyayı da fena hareketlendirdi. Dizilerdeki reyting yarışının toplumu nasıl etkilediği tartışılırken ekran dilinin acilen değişmesi gerektiği yorumları havada uçuştu. İki eski rol arkadaşının bu buluşması nostaljik bir sohbetten ziyade sektörün kanayan yarasına parmak basan ciddi bir özeleştiriye dönüştü.