Deha Bilimlier'in 5 Milyonluk Saati Gündemde

Şarkıcı Deha Bilimlier sahne aldığı mekanda geçmişte yaşadığı sektörel zorlukları anlatırken öyle bir detay yakalandı ki magazin gündemi resmen ikiye bölündü! Tamamen kendi çabasıyla bir noktaya geldiğini söyleyen ünlü şarkıcının parasızlık günlerinden bahsettiği esnada kolundaki lüks saat dikkatli gözlerden kaçmadı.

"Kimse Destek Olmadı Önümüzü Kestiler"

Popüler eğlence mekanlarından birinde sahne alan ve dinleyicilerine müzik ziyafeti çeken Deha Bilimlier şarkı aralarında geçmiş yıllarına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Sektörde tek başına mücadele ettiğini belirten ünlü şarkıcı "Buraya kadar kendi ayaklarımın üstünde durdum. Ne bir organizatör ne bir yapım şirketi… Kimse destek olmadı önümüzü kesenler oldu. Ödeme almadığım zamanlar oldu. Ama biz o günlerimizin ekmeğini yiyoruz" dedi.

Zor Günleri Anlatırken Kolundaki 5 Milyonluk Saat Olay Oldu!

Kariyerindeki engellemelere ve finansal haksızlıklara değinen ünlü şarkıcının bu sitem dolu açıklamaları yaptığı esnada basının odak noktası kolundaki lüks saat oldu. Bilimlier'in kolundaki dünyaca ünlü Patek Philippe marka saatin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin euro (yaklaşık 5 milyon 300 bin TL) olduğu öğrenildi.

Geçmişteki parasızlık günlerinden bugünkü lüks yaşam standardına uzanan bu tezat durum sosyal medyada ve magazin programlarında haftanın en çok konuşulan ve tartışılan konusu haline geldi.