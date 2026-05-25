Yaşayan Miras Şöleni'nde Demet Akalın Rüzgarı

Ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın 32. Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali kapsamında Kırklareli'nde sahne aldı. Festivalin üçüncü gününde açık hava sahnesinde müzikseverlerle buluşan sanatçı sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine keyifli bir gece sundu.

Konser Alanında Büyük Coşku

Kırklareli Belediyesi tarafından düzenlenen festival yerli ve yabancı turistlerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Etkinlik takvimi doğrultusunda sahneye çıkan Demet Akalın hareketli parçalarıyla konser alanındaki enerjiyi kısa sürede artırdı. Dans grubuyla birlikte başarılı bir sahne performansı sergileyen şarkıcıya alanı dolduran binlerce festival katılımcısı ritimlerle eşlik etti.

"Afedersin" Şarkısını Binlerce Kişi Birlikte Söyledi

Geniş bir repertuarla dinleyicilerinin karşısına çıkan ünlü popçu müzik listelerinde uzun süre üst sıralarda yer alan pek çok şarkısını seslendirdi. Konserde dinleyicilerin hafızalarında yer eden "Yerinde Dur", "Nazar" ve dönemin popüler parçası "Afedersin" binlerce kişilik bir koro eşliğinde hep bir ağızdan söylendi.

Konserin kapanışında Kırklareli'nde sahne almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Demet Akalın dinleyicilerine yerel yöneticilere ve organizasyon ekibine teşekkür etti. Konser Trakya genelinde sezonun en çok ilgi gören açık hava etkinliklerinden biri oldu.