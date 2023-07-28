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Mor ve Ötesi ile Aleyna Tilki'den yılın düeti

mor ve ötesi ile Aleyna Tilki bir araya geldi. Şehrazat imzalı Ajda Pekkan klasiği “Yaz Yaz Yaz”ı yeniden yorumladılar….

Mor ve Ötesi ile Aleyna Tilki'den yılın düeti
Yayın Tarihi : 2023-07-28 13:29

Türk rock müziğinin efsane grupları arasında yerini alan mor ve ötesi yeni kuşağın en yetenekli isimlerinden Aleyna Tilki ile sürpriz bir çalışmaya imza attı. Grubun üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı, Aleyna Tilki ile stüdyoya girerek mor ve ötesi’nin ilk kez 2003’te seslendirdiği, Şehrazat imzalı Ajda Pekkan klasiği “Yaz Yaz Yaz” şarkısını yeniden yorumladı. Bu kült şarkının prodüksiyonunu yeni kuşağın önemli müzik prodüktörlerinden Kaan Arslan’a teslim ettiler.


 
Aleyna Tilki “mor ve ötesi ile şarkı söylemek kariyerimde ayrı bir anı olarak kalacak. Rock müziğinin efsaneleriyle bir işe imza atmanın heyecanını ve keyfini kelimelere dökmem imkânsız. Bana kattıkları her şey için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
 
mor ve ötesi üyeleri ise “Aleyna, yıllardır uzaktan ilgiyle takip ettiğimiz genç ve başarılı bir meslektaşımız. Çok farklı bir ses rengi ve kendi hikayesine dair farklı bir tavrı, iddiası var. Bu kayıtta bir arada çalışmak bizim için çok keyifliydi. Disiplinli, sürekli ufkunu geliştirmeye çalışan zeki ve yetenekli bir genç sanatçı. Popüler müziğin kalıcı isimlerinden biri olacağını düşünüyoruz. Ortaya çıkan sonuç bizi çok heyecanlandırdı, umarız dinleyenler de keyif alırlar” diye konuştu.

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