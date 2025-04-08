"Modern Doğu Masalları" Dizisi Başlıyor: Caner Cindoruk ve Vildan Atasever Partner Oldu

Caner Cindoruk'un Partneri Vildan Atasever Oldu: "Modern Doğu Masalları" Başlıyor!

TRT Tabii için hazırlanan "Modern Doğu Masalları" dizisinin çekimleri başladı. Gönül Dağı'nın yapımcısı Ferhat Eşsiz, ikinci sezon için hazırlıklarını tamamladı ve setler Asos’ta kuruldu.

Vildan Atasever Setlere Dönüyor

Vildan Atasever, uzun bir aranın ardından setlere dönerek "Modern Doğu Masalları" dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Caner Cindoruk ve Bertan Asllani'nin başrolünü paylaştığı dizinin kadrosuna son olarak katılan Atasever, Caner Cindoruk'un hayat verdiği Halil karakterinin eşi Aslı'yı canlandıracak.

Dizi Konusu ve Yayın Tarihi

"Modern Doğu Masalları" dizisinin başrollerinde yer alan Caner Cindoruk ve Bertan Asllani, Halil ve İbrahim adlı iki polisin, bir olayı araştırmak üzere gittikleri kasabada yaşadıkları olayları konu alıyor. Dizi, Tabii platformunda yayınlanacak ve sonbaharda ekrana gelmesi bekleniyor.

Yelda Gürkan’ın oyuncu seçimlerini yaptığı dizinin senaryosunu ise Ali Kara kaleme alıyor.