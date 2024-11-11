Mitoloji Mafyası çekimlere başladı

Senaryosu Alptekin Öztürk, Şükrü Üçpınar ve Orçun Benli tarafından kaleme alınan film, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle seyirciyi kahkahaya boğmaya hazırlanıyor.

Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu ve Çoşkun Göğen'in başrolde olduğu “Mitoloji Mafyası”nın geniş oyuncu kadrosunda Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Eray Özbal, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Orçun İynemli, Ali Düşenkalkar, Orhan Eşkin ve Tuğçe Tanış gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yeşilçam’ın 3 büyük kötüsü yeniden bir arada





Türk sinemasının ikonik kötü karakterleri; Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal, 1984 yılında çekilen “Kayıp Kızlar” filminden 40 yıl sonra "Mitoloji Mafyası" ile yeniden bir araya geliyor. Teco namıyla milyonların sevgilisi olan Coşkun Göğen, bu kez Yunan tanrısı Priapos’u canlandırırken; Nuri Alço “Alkapon Kerim”, Eray Özbal ise “Belmondo Engin” rolüyle seyirciyi kahkaha dolu bir maceraya davet ediyor.

Mitoloji, Mafya ve Komedi Bir Arada!

Yunan mitolojisinden yola çıkan bu eğlenceli hikâye, izleyiciyi tarihi eser kaçakçıları, mafya ve mitoloji dünyasında kahkaha dolu bir maceraya davet ediyor.

Mitoloji Mafyası filminin konusu:

İki beceriksiz hırsız olan Peker (Burak Serdar Şanal) ile Ati (Anıl Çelik), çaldıkları antik heykelin içinde binlerce yıldır mahsur kalan Priapos’u (Coşkun Göğen) yanlışlıkla serbest bırakırlar. Priapos, Ati ve Peker’e kendisini ait olduğu yere götürmeleri karşılığında bir dileklerini gerçekleştireceğini söyler. Priapos’u geri götürmek için yola çıkan ikili kendilerini fantastik ve komik bir kovalamacanın içinde bulurlar.

Peker ile Ati,bir taraftan dileklerini gerçekleştirmesi için Priapos’u evine götürmeye çalışırken bir taraftan da Priapos’un peşindeki tarihi eser kaçakçısı Ahu Secimer (Yeşim Salkım) ile onun sağır ve kör iz sürücüleri Poz Recai (Mustafa Üstündağ) ve Mono Rıza’yı (İlker Aksum) ve eski bir mafya babası olan Alkapon Kerim ve heykeli ait olduğu müzeye götürmeye kararlı Mavisu (Aslı Bekiroğlu) yu atlatmaya çalışmaktadırlar.