Miras paylaşımında adaletsizlik bitti! Yeni yasayla bazı çocuklar pay alamayabilir

Büyük bir ailedeyseniz ve kardeşleriniz varsa, 'miras paylaşımı' kavramı sizin için de büyük bir öneme sahip olabilir. Özellikle bir yasal süreç olan miras paylaşımı, kardeşler arasında nasıl bir hak dağılımı olacağını belirleyen bir süreçtir ve bu konu son dönemde internet üzerinden oldukça fazla aratılıyor.

Miras Hukukunda Kardeşlerin Hakları Nelerdir?

Miras hukuku, mirasın bırakılan kişilere nasıl dağıtılacağını belirleyen yasal kuralları içerir. Kardeşler arasındaki miras paylaşımı genellikle eşit olarak yapılır; ancak bazı durumlarda mirasçıların sayısı, mirasın türü veya miras bırakanın vasiyeti gibi koşullara bağlı olarak bu dağılım değişiklik gösterebilir.

Örneğin, miras bırakanın vasiyeti varsa ve bu vasiyet, mirasın belirli bir şekilde paylaşılmasını istiyorsa, bu vasiyet doğrultusunda hareket edilir. Ancak vasiyetin yasalara aykırı olmaması gerekmektedir.

Miras paylaşımı konusunda bilinçli ve haklarınızı bilerek hareket etmeniz, olası anlaşmazlıkları ve hukuki süreçleri en aza indirecektir. Bu tür süreçlerde bir avukattan yardım almanız da faydalı olabilir. Kardeşler arasında miras paylaşımının adil ve hakkaniyetli bir şekilde yapılması, aile içi ilişkilerin korunmasına da katkıda bulunur.

Mirasın adil bir şekilde paylaşılması, aile içi ilişkilerin korunmasının yanı sıra hukuki sorunların da önüne geçmek için büyük bir öneme sahiptir. Peki, vasiyetname olmadığında ya da tüm mirasçılar mirası kabul ettiğinde durum nasıl işler?

Vasiyetname Olmadan Miras Dağılımı

Eğer miras bırakanın resmi bir vasiyetnamesi yoksa ve mirasçılardan hiçbiri mirası reddetmemişse, tüm kardeşler arasında eşit bir miras paylaşımı yapılır. Bu durumda, hiçbir kardeş diğerinden daha fazla miras alma ya da mirastan mahrum kalma gibi bir durumla karşılaşmaz.

Vasiyetname İle Pay Dağılımı

Eğer miras bırakan, mal varlığını çocukları veya diğer mirasçıları arasında farklı oranlarda paylaştırmak istiyorsa, bu durumu bir vasiyetname ile resmiyete dökebilir. Ancak bu vasiyetnamenin yasal kurallara uygun olması gerekmektedir. Örneğin, vasiyetname ile belirli bir mirasçının tüm mal varlığını alma ya da tamamen mirastan mahrum bırakılma gibi hükümler, yasal mirasçıların kanuni haklarını ihlal edebilir.

Mirasın adil bir şekilde paylaşılması, tüm tarafların haklarını koruyarak hukuki süreçlerin kolaylaştırılmasını sağlar. Bu konuda profesyonel yardım almak, olası anlaşmazlıkların önüne geçebilir. Miras konusunda bilinçli ve hakkaniyetli bir yaklaşım, aile içi huzuru da destekler.

Miras paylaşımında "saklı pay" kavramı, mirasçıların kanuni haklarını koruma altına alır ve miras bırakanın tüm mal varlığını keyfi bir şekilde dağıtmasının önüne geçer.

Saklı Pay Nedir ve Nasıl İşler?

Bir baba veya anne, mal varlığının yarısını serbestçe dağıtabilirken, diğer yarısını çocukları arasında saklı pay olarak ayırmalıdır. Bu, vefat eden kişinin bıraktığı mirasın yarısını dilediği bir çocuğuna veya başka bir mirasçısına bırakma hakkının bulunduğu anlamına gelir. Ancak geriye kalan yarısı, tüm çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılmalıdır.

Miras bırakan kişi, saklı payı gözeterek vasiyetname hazırlayabilir. Ancak, bu vasiyetnamenin, saklı pay haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Eğer vasiyetname, saklı pay haklarına aykırı bir paylaşımı öngörüyorsa, bu durumda diğer mirasçılar mahkemeye başvurabilir ve vasiyetnameyi geçersiz kılmak için dava açabilirler.

Kısacası, miras hukukunda saklı pay, mirasçıların korunmasını sağlayan bir mekanizmadır. Miras bırakanın da bu saklı pay sınırları içerisinde mirasını dağıtma özgürlüğü bulunmaktadır. Ancak, mirasçıların haklarını gözetmeyen vasiyetnamelerin hukuki sonuçları olabilir. Bu nedenle, bu tür süreçlerde hukuki yardım almak oldukça önemlidir.

Miras hukukunda, mirasçıların belirli hakları vardır, ancak bazı istisnai durumlarda bu haklar kaybedilebilir. Bir çocuğun miras payı alma hakkını kaybetmesi, genellikle ağır suçlar veya aile bireylerine karşı ciddi zararlar sonucunda gerçekleşir.

Ciddi Zarar Verme ve Miras Hakkının Kaybı

Miras bırakanın vefatı sonrası, mirasçılar arasında paylaşım yapılırken, aile üyelerinden birine karşı ciddi bir zarar verme eyleminde bulunan bir çocuk, miras hakkını kaybedebilir. Bu tür ağır suçları işleyen kişi, miras hukuku gereği mirastan yasal olarak mahrum bırakılır.

Eğer bir çocuk, yukarıda bahsedilen sebeplerle miras hakkını kaybederse, kalan miras, diğer kardeşler arasında eşit şekilde paylaştırılır. Bu durumda, miras hakkını kaybeden çocuğun payı, diğer kardeşlere eşit olarak dağıtılır.

Miras hukukunda bireylerin hakları korunurken, aynı zamanda aile üyelerine karşı işlenen ağır suçlar nedeniyle bu hakların kaybedilmesi de söz konusu olabilir. Bu tür durumlarda, mirasın nasıl paylaştırılacağına dair yasal kuralların bilinmesi ve hukuki danışmanlık alınması oldukça önemlidir.

Miras paylaşımında önemli bir değişiklik yapıldı. Artık mirasın kardeşler arasında paylaşımı için noter onayı alma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Bu değişiklikle, devir işlemleri daha basit, hızlı ve ekonomik bir şekilde tamamlanabilecek.

Miras Devrinde Yeni Süreç

Yeni düzenlemeye göre, kardeşler arasında bir malın devri için artık sadece yazılı bir sözleşmenin olması ve tarafların bu sözleşmeyi imzalaması gerekiyor. Bu, özellikle mirasın hızlı bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak, aile içi anlaşmazlıkları minimuma indirecek bir adım olarak görülüyor.

Daha önce, hisseli tapuların satışı veya devri için tüm hisse sahiplerinin ortak karar alması ve noterde fiziken hazır olması gerekiyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu zorunluluk kalktı. Yine de, hisseli tapu alırken Tapu Sicil Müdürlüğü işlemlerinin tamamlanması, sınırların belirlenmesi ve parsellerin tespit edilmesi gibi adımların atılması gerekiyor.

Getirilen bu yeni düzenleme, miras paylaşım sürecini kolaylaştırarak, vatandaşların bu süreçte yaşadığı zorlukları azaltmayı amaçlamaktadır. Hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlayacak bu değişiklik, miras paylaşımı sürecini daha adil ve hızlı bir hale getirecektir.