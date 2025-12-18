Miras İçin mi Öldürüldü? Şarkıcı Güllü’nün Mal Varlığı Açıklandı, Herkes Şaşkın!

Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün (Gül Tut) ölümüyle ilgili soruşturma derinleşirken, aile içindeki "miras cinayeti" iddiaları üzerine banka hesapları mercek altına alındı. Savcılık incelemesinde, şarkıcının banka hesaplarında bulunan miktar şaşkınlık yarattı.

Kızı Tutuklu, Oğlu Şikayetçi

26 Eylül tarihinde gerçekleşen olay sonrası, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmış, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, savcılığa 5 saat süren bir ifade vererek şunları söyledi:

"Annem bir cinayete kurban gittiyse bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim. Ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim."

Kardeşlerden "Miras" İddiası

Güllü’nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, yeğenlerinin annelerini miras için öldürdüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Ancak mahkeme, kardeşlerin "doğrudan mirasçı" olamayacakları gerekçesiyle dosyaya müdahil olma taleplerini reddetti.

Mal Varlığı ve Banka Hesapları İncelendi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 50’den fazla banka ve sigorta kurumuyla yaptığı yazışmalar sonucunda Güllü’nün mal varlığı tablosu netleşti:

Gayrimenkul: Çınarcık’ta annesinden kalma 2 adet daire .

Nakit Varlık: Banka hesaplarında sadece 250 TL ile 850 TL arasında değişen çok küçük miktarlar bulundu.

Sigorta: Ölümüyle ilgili herhangi bir hayat sigortası ödemesinin bulunmadığı tespit edildi.

Oğlu Tuğberk Gülter’in daha önce yaptığı "avukatlarımıza verecek paramız dahi yok" açıklaması, banka hesaplarından çıkan bu sembolik rakamlarla doğrulanmış oldu.