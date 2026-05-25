72 Yaşındaki Nükhet Duru Sahne Performansıyla Büyüledi

Türk müziğinin usta isimlerinden Nükhet Duru Beyoğlu’nda sahne aldığı özel gecede hem performansıyla hem enerjisiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. 72’nci yaşını kutladığı gecede sahneye çıkan sanatçı adeta yıllara meydan okuyan bir görüntü sergiledi.

Unutulmaz bir Gece Yaşattı

Sezon finali niteliği taşıyan gecede sahne alan Duru “All That Jazz”dan “Main Herr”e, “Sevda”dan “Canım Sevgilim”e uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilerine müzik dolu bir yolculuk yaşattı. Mekanı dolduran hayranları şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken gecenin temposu bir an olsun düşmedi.

Sahne Enerjisiyle Gençlere Taş Çıkardı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen sanatçı buna rağmen sahnedeki performansıyla dikkat çekti. Beyaz kostümüyle zarif bir görüntü sergileyen Duru sahnede geçirdiği her dakikada güçlü duruşunu hissettirdi. İzleyiciler sanatçının enerjisini “gençlere taş çıkaracak” yorumlarıyla değerlendirdi.

“Taş Gibiyim”

Gecenin en çok konuşulan anı ise Nükhet Duru’nun yaptığı esprili ve iddialı açıklama oldu. Seyircilere seslenen usta sanatçı, “Gördüğünüz gibi maşallahım var, taş gibiyim” sözleriyle hem güldürdü hem alkış topladı. Bu çıkışı sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Hayranlardan Büyük İlgi

Gece boyunca salonu dolduran dinleyiciler Nükhet Duru’nun sahne performansına yoğun ilgi gösterdi. Alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde ilerleyen konser uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu. Sanatçının enerjisi ve samimi tavırları hayranları tarafından bir kez daha takdir edildi.