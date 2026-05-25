Eşref Rüya Bitmeden Gerginlik! Demet Özdemir Olayı Büyüttü

Eşref Rüya final kararıyla son günlerde gündemden düşmüyordu şimdi de set arkasında yaşandığı iddia edilen gelişmeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı dizinin final bölümü yaklaşırken kulislerde hareketli saatler yaşandığı konuşuluyor.

Final Kararı Herkesi Üzdü

Başlangıçta sezon finali yapması beklenen dizinin ilerleyen süreçte tamamen final yapacağı açıklanmıştı. Bu karar dizinin sıkı takipçileri arasında hayal kırıklığı yaratırken yapım ekibinin “hikâyeyi doğru noktada bitirme” açıklaması dikkat çekti. 10 Haziran’da yayınlanacak bölümle birlikte dizinin ekran yolculuğu sona erecek.

Demet Özdemir'in son Hareketi Şaşırttı

Final kararının ardından Demet Özdemir’in sosyal medyada yaptığı bir hareket dikkatlerden kaçmadı. Başarılı oyuncunun dizide birlikte rol aldığı Ceren Benderlioğlu’nu Instagram hesabından takipten çıkması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bu hamle izleyiciler arasında “set içinde bir kriz mi var?” sorularını beraberinde getirdi.

Sosyal Medya Çalkalanıyor

Özdemir’in bu hareketi X platformunda da geniş yankı buldu. Kullanıcılar iki oyuncu arasında neler yaşandığına dair çeşitli yorumlar yaparken bazı takipçiler durumun tamamen tesadüf olabileceğini savundu. Ancak konu kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına taşındı.

Setten Açıklama Geldi

Tartışmalar sürerken yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada dizinin doğal bir finalle ekranlara veda edeceği ve izleyicilere teşekkür edildiği ifade edildi. “Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur.” ifadeleriyle yapılan açıklama final kararına dair merakı bir nebze giderdi.