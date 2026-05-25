Ajda Pekkan Tek Öğünde 43 Bin Lira Hesapla Gündem Oldu

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan İstanbul Yeşilköy’deki lüks bir restoranda yaptığı akşam yemeğiyle magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti. 80 yaşındaki sanatçının tercih ettiği özel menü ve ortaya çıkan hesap sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Özel Lezzet Seçimi Dikkat Çekti

Süperstarın akşam yemeğinde tercih ettiği “brisket” eti uzun pişirme süresi ve özel hazırlanışıyla biliniyor. Meşe odununun dumanında yaklaşık 12 saat boyunca tütsülenerek hazırlanan bu yemek restoranın en iddialı tabakları arasında yer alıyor. Pekkan’ın bu özel lezzeti tercih etmesi gastronomi meraklılarının da ilgisini çekti.

Lüks Restoranda Gözler Üstüne Çevrildi

Akşam saatlerinde restorana gelen Ajda Pekkan sade ama zarif tarzıyla dikkat çekti. Mekânda bulunan diğer müşteriler ünlü sanatçıyı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pekkan’ın rahat tavırları ve keyifli hali ise geceye damga vurdu.

43 Bin Liralık Hesap Dudak Uçuklattı

Yemek sonrası ortaya çıkan 43 bin liralık hesap en çok konuşulan detay oldu. Sosyal medyada hızla yayılan hesap miktarı kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimileri fiyatı “lüks yaşamın doğal sonucu” olarak değerlendirirken kimileri ise rakamı oldukça yüksek buldu.

Sosyal Medya Hesabı Duyunca Yorum Yağdırdı

Ajda Pekkan’ın bu gurme akşamı kısa sürede sosyal medyada trend listelerine girdi. Kullanıcılar hem tercih edilen yemek hem hesap üzerinden çok sayıda yorum yaptı. Ünlü sanatçının adı bir kez daha zarafet ve lüks yaşam tartışmalarının merkezine yerleşti.