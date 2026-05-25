Alişan Hayvanat Bahçesinde Korku Dolu Anlar Yaşadı!

Alişan çocukları ve yeğenleriyle birlikte çıktığı hayvanat bahçesi gezisinde renkli ve bir o kadar da eğlenceli anlar yaşadı. Ailece geçirilen keyifli gün sosyal medyada paylaşılan görüntülerle kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Alişan’ın bazı hayvanlara verdiği tepkiler günün en çok konuşulan detayı oldu.

Ailece Eğlence Dolu Bir Gün

Buse Varol ile evliliğinden sonra aile yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Alişan çocukları Burak ve Eliz’i de yanına alarak doğa ve hayvanlarla iç içe bir gün geçirdi. Yeğenlerinin de katıldığı gezide çocukların mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Alişan’ın zaman zaman onlarla birlikte çocuklar gibi davranması ise ortamı daha da neşeli hale getirdi.

Sürpriz Karşılaşmalar

Gezi sırasında papağan ayı ve yılan gibi farklı hayvanlarla karşılaşan ünlü şarkıcı beklemediği anlarda verdiği tepkilerle gündeme geldi. Özellikle bazı hayvanların yaklaşmasıyla kısa süreli panik yaşayan Alişan’ın şaşkın halleri kameralara da yansıdı. Bu anlar çevrede bulunanlar tarafından da gülümseyerek izlendi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Alişan’ın hayvanlara karşı verdiği refleksler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Takipçileri ünlü şarkıcının korku dolu anlarını hem eğlenceli hem de samimi buldu. Paylaşılan görüntüler birçok yorum alırken bazı kullanıcılar Alişan’ın “doğal ve içten” tavırlarını öne çıkardı.

Neler Çektiğini Paylaştı

Daha önce de aile hayatına dair eğlenceli paylaşımlarıyla gündeme gelen Alişan bu geziden kareleri de esprili bir dille takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının “neler çekiyorum” tarzındaki yorumları çocuklarıyla yaşadığı renkli anlara farklı bir bakış kattı. Hayranları ise bu doğal aile tablosuna yoğun ilgi gösterdi.