Uzak Şehir Hayranlarını Şaşırttı! Yeni Bölüm Ertelendi

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir 25 Mayıs Pazartesi akşamı yayın akışında yer almayınca izleyiciler sosyal medyada “Yeni bölüm neden yok?”, “Dizi final mi yaptı?” ve “Uzak Şehir bitti mi?” sorularını gündeme taşıdı. Reytingleriyle dikkat çeken yapımın ekrana gelmemesi kısa sürede merak konusu oldu.

Yayın Akışında Değişiklik

Kanal D’nin resmi yayın akışında dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümünün yer aldığı görüldü. Saat 20.00’de planlanan yeni bölüm yerine geçmiş bölümlerin yeniden ekrana getirilmesi izleyiciler arasında kafa karışıklığı yarattı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı dizinin akıbetine ilişkin yorum yaptı.

Bayram Nedeniyle Ertelendi

Edinilen bilgilere göre dizinin bu hafta yayınlanmamasının nedeni Kurban Bayramı tatili. Kanal yönetiminin yayın planında yaptığı değişiklikle birlikte yeni bölümün ertelendiği ve yerine tekrar bölümünün ekrana getirildiği öğrenildi. Bu durumun dizinin final yaptığı anlamına gelmediği netlik kazandı.

Sezon Finali Tarihi Belli Oldu

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı Uzak Şehir 63. bölümüyle ikinci sezonunu tamamlamaya hazırlanıyor. Yayın planında herhangi bir değişiklik olmazsa dizinin 1 Haziran akşamı sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara vermesi bekleniyor. Yeni sezon için hazırlıkların ise ilerleyen süreçte netleşeceği konuşuluyor.

İzleyiciler Merak İçinde Kaldı

Dizinin yayın akışında yer almaması sonrası sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. İzleyiciler hem dizinin geleceğini hem de yeni bölüm tarihini merak ederken yapımın güçlü hikâyesi ve karakterleri yine gündemde kalmayı başardı. Kanal D’nin yayın akışıyla ilgili yapılan güncelleme sonrası gözler artık sezon finali bölümüne çevrildi.