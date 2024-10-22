MIPCOM’da “Gizli Bahçe” rüzgarı esti

Dizi dünyasının nabzının attığı; 21-24 Ekim tarihleri arasında, Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen, dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM’da “Gizli Bahçe” rüzgarı esti.

MIPCOM’da “Gizli Bahçe” rüzgarı esti
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-10-2024 18:03

Uluslararası dağıtımını Calinos Entertainment’ın üstelendiği NOW’ın, TMC Film imzalı yeni dizisi “Gizli Bahçe” başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Murat Yıldırım katılımıyla 21 Ekim Pazartesi günü düzenlenen özel gecede, TV dünyasının ünlü dağıtımcı ve alımcılarının beğenisine sunuldu.

Murat Yıldırım, Ebru Şahin’in onur konuğu oldukları gecede, yabancı basının yoğun ilgisiyle karşılaşarak, çok sayıda dergi ve gazeteye röportaj verdiler ve kırmızı halıda objektif karşısına geçtiler.

Calinos Entertainment ev sahipliğinde gerçekleşen geceye NOW ve TMC Film’in üst düzey yöneticileri ile içerik dünyasının ünlü alım ve dağıtımcıları da katıldı.