MIPCOM’da “Gizli Bahçe” rüzgarı esti

Uluslararası dağıtımını Calinos Entertainment’ın üstelendiği NOW’ın, TMC Film imzalı yeni dizisi “Gizli Bahçe” başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Murat Yıldırım katılımıyla 21 Ekim Pazartesi günü düzenlenen özel gecede, TV dünyasının ünlü dağıtımcı ve alımcılarının beğenisine sunuldu.

Murat Yıldırım, Ebru Şahin’in onur konuğu oldukları gecede, yabancı basının yoğun ilgisiyle karşılaşarak, çok sayıda dergi ve gazeteye röportaj verdiler ve kırmızı halıda objektif karşısına geçtiler.

Calinos Entertainment ev sahipliğinde gerçekleşen geceye NOW ve TMC Film’in üst düzey yöneticileri ile içerik dünyasının ünlü alım ve dağıtımcıları da katıldı.