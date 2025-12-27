Minik Osman’dan Eser Kalmadı! Emir Berke Zincidi 20 Yaşında ve Sahalara Dönüyor.

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi büyüdü, 20 yaşına bastı! Uzun süre sonra görüntülenen genç oyuncunun inanılmaz değişimi ve ekranlara dönüş müjdesi...

Yayın Tarihi : 27-12-2025 10:09

Bir döneme damga vuran ve izleyiciyi gözyaşlarına boğan "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinin minik Osman'ı Emir Berke Zincidi, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Çocuk yaşta kazandığı şöhretin ardından uzun bir süre sessizliğe gömülen Zincidi, yaşadığı büyük değişimle herkesi şaşırttı.

"Büyüme Sürecimi Gözlerden Uzak Yaşadım"

Bugün 20 yaşında bir delikanlı olan Emir Berke Zincidi, oyunculuğa neden ara verdiğini ve bu süreçte neler yaptığını samimiyetle anlattı. Ergenlik dönemini ve fiziksel gelişimini ekran önünde geçirmek istemediğini belirten genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Bir ara ara verdim, o dönem pandemiye denk geldi ve tam büyüme aşamasındaydım. Daha tam vücudum oturmadan izleyici karşısına çıkmak istemedim."

Yeni Projeler Yolda!

Hayli değişen ve fit görünümüyle dikkat çeken Zincidi, hayranlarına müjdeyi de verdi. Kendini hazır hissettiğini söyleyen oyuncu, geri dönüş sinyalleri çaktı:

  • Geri Dönüş: "Şu an geri dönüyorum, kendimi hazırladım."

  • Yeni İşler: "Çok yakında güzel projelerle tekrar karşınızda olacağım."

Küçük Osman'dan Genç Yıldıza

2005 doğumlu olan Emir Berke Zincidi, sadece Öyle Bir Geçer Zaman ki ile değil, sonrasında yer aldığı Küçük Ağa dizisiyle de başarısını perçinlemişti. Yaklaşık 5-6 yıldır herhangi bir projede yer almayan oyuncunun, yeni imajıyla hangi tür bir rolle döneceği ise şimdiden merak konusu oldu.

