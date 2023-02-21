Mine Tugay'ın isyanı: "Çadır istiyor… Çadır!”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken merkez üssü Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçeleri olan 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde depremler herkesi korkuttu. Depremlerin hemen ardından bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Samandağ Belediye Başkanı yayında çadır isteyince Mine Tugay isyan etti.



Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz konuşmasında ''Depremle birlikte elektrikler kesildi. İnsanlar güvenli yerlere kaçmaya çalışıyor araçlarıyla. Ağır ve orta hasarlı binalar bu depremle birlikte yıkıldı. Her taraf karanlık olduğu için enkazlarda kimse olup olmadığını teyit edemedik. İlçede şu anda herkes dışarıda" dedi ve acil çadır beklediklerini söyledi.

Bu sözler sosyal medyada gündem olduktan sonra Mine Tugay depremlerden günler sonra bölgede hala yeterli miktarda çadırın olmamasına isyan etti. Oyuncu Tugay paylaşımında "O kadar yardım toplandı. Belediye başkanı telefon bağlantısında çadır istiyor… Çadır" diyerek sitem etti.