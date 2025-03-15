Mine Tugay’dan üzen haber! Sağlık sorunlarıyla boğuşuyor

Başarılı oyunculuğu ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Mine Tugay, bu kez hayranlarını üzen bir haber verdi. 46 yaşındaki ünlü oyuncu, yaşadığı sağlık sorunlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Mine Tugay’dan üzen haber! Sağlık sorunlarıyla boğuşuyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-03-2025 11:55

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Behzat Ç.', 'Medcezir' ve 'Yalı Çapkını' gibi birçok popüler yapımda rol alan Mine Tugay, Instagram’daki 4,2 milyon takipçisiyle sık sık etkileşimde bulunuyor. Gençlere taş çıkaran fiziğiyle de dikkat çeken oyuncu, son paylaşımında sağlık problemleri yaşadığını açıkladı.

Kaburgasında çatlak ve belinde disk kayması olduğunu belirten Tugay, durumunu “Kaburgası da çatlak, belinde disk kayması olan ağrılı, canı sıkkın bir gazi” sözleriyle özetledi. Bu açıklama sonrası ünlü isme hayranlarından “geçmiş olsun” mesajları yağdı.

Sağlık durumuyla ilgili daha fazla detay vermeyen Tugay, tedavi süreci hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Sevenleri ise güzel oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor

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