Mine Tugay'dan Olay Poz! Dekoltesini Saçlarıyla Kapattı.

Mine Tugay'ın merdivenlerdeki iddialı pozu sosyal medyada nasıl karşılandı? Bahar Şahin ile mobbing iddiaları ve Mine Tugay'ın yıllara meydan okuyan güzelliği hakkında her şey haberimizde...

Yayın Tarihi : 10-02-2026 18:36

Adı son günlerde meslektaşı Bahar Şahin’e mobbing uyguladığı iddialarıyla anılan Mine Tugay, tartışmaları bir kenara bırakıp sosyal medyadaki iddialı duruşunu sürdürüyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak sosyal medyayı aktif kullanan 47 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla yine tüm bakışları üzerine çekti.

Yıllara Meydan Okuyan Güzellik

Medcezir, Zalim İstanbul ve Yalı Çapkını gibi iddialı yapımlardaki başarısıyla tanınan Mine Tugay, merdivenlerde verdiği pozla takipçilerini büyüledi. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan oyuncunun tarzı şu detaylarla dikkat çekti:

  • Stratejik Dekolte: Derin göğüs dekoltesini uzun kızıl saçlarıyla hafifçe kapatan Tugay, cesur ve zarif bir görüntü sergiledi.

  • Beğeni Yağmuru: Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları yorum kısmını kalp ve alev emojileriyle doldurdu.

Mobbing İddiaları Gündemde

Kariyerindeki başarısının yanı sıra Tugay, geçtiğimiz günlerde eski rol arkadaşı Bahar Şahin'in ortaya attığı mobbing iddialarıyla magazin manşetlerine taşınmıştı. Ancak ünlü oyuncu, bu tartışmalara sessiz kalarak estetik paylaşımlarıyla kendi gündemini yaratmaya devam ediyor.

Mine Tugay’ın Unutulmaz Rolleri

Ünlü oyuncu, kariyeri boyunca Türk televizyon tarihinin pek çok önemli projesinde yer aldı:

Yapım Adı Karakter
Gülbeyaz Başak
Behzat Ç. Suna
Medcezir Ender Serez
Zalim İstanbul Şeniz Karaçay
Yalı Çapkını Defne
