Mine Tugay'dan duygusal paylaşım: "Sana olan özlemimi anlatmam imkansız..."

Başarılı oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirirken, bu kez 15 yıl önce kaybettiği abisiyle ilgili yaptığı duygusal paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı.

Instagram hesabından abisinin fotoğrafını paylaşan 46 yaşındaki oyuncu, gönderisine şu notu düştü:

"Sana olan özlemimi kelimelerle anlatmam imkansız... Yaşadığımız bütün güzellikleri içimde saklıyor, onları büyütüyorum. Yokluğunda tek yapabildiğim bu..."

Mine Tugay’ın içten sözleri, kısa sürede takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve birçok kişi oyuncuya başsağlığı dileklerini iletti.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı hastalık nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Tugay, “Nasıl bir hastalık bu yahu. Bir haftadır bitik haldeyim.” diyerek hayranlarını salgın konusunda uyarmıştı.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, sevenlerini duygulandırırken, kayıpların zamanla hafiflemediğini bir kez daha hatırlattı.