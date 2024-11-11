Mine Tugay’dan cesur paylaşım! Yağmur altında havuza girdi

Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram’dan yaptığı cesur paylaşımıyla gündem oldu. 46 yaşında olmasına rağmen fit görünümüyle gençlere taş çıkaran Tugay, yağmurlu bir günde havuza girdiği anları takipçileriyle paylaştı.

Kırmızı bikinisiyle havuzda dans eden Tugay’ın bu cesur paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncuya, "Yaşıyor bu hayatı", "Keşke ekranlara dönse", "Güzellik" gibi yüzlerce beğeni ve yorum yağdı. Tugay’ın cesur tarzı ve enerjik paylaşımları hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.