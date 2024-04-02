Mine Tugay: Baharı beklerken yaz geldi

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak kumsalda turuncu bir elbiseyle verdiği pozları içeren bir videoyu Instagram'dan paylaşan Tugay, takipçilerini yazın gelişini kutladı.

Güzel oyuncu, paylaşımının altına "Baharı beklerken yaz geldi" notunu düşerek, kumsalda geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı. Turuncu elbisesiyle göz kamaştıran Tugay'ın enerjik ve neşeli tavırları, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Mine Tugay'ın yaz mevsimini kumsalda karşılaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, oyuncunun paylaşımlarına yoğun ilgi gösterirken, yazın gelişiyle birlikte tatil havasının da başladığını vurguladılar.