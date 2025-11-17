Milyoner'e Üniversiteli Öğrenci Damga Vurdu: 500 Bin TL'lik Soruya Geldi

Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e katılan üniversite öğrencisi Aliye Göksel Çetin 500 bin TL'lik soruyu açtırdı. Tıp öğrencisi yarışmacı, "Takotsubo kardiyomiyopatisi" sorusunda çekilme kararı aldı.

Milyoner'e Üniversiteli Öğrenci Damga Vurdu: 500 Bin TL'lik Soruya Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-11-2025 16:32

Oktay Kaynarca’nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına Aliye Göksel Çetin damga vurdu. Üniversite öğrencisi yarışmacı, performansıyla dikkat çekti. Çetin, 500 bin TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı.

 

Tıp Öğrencisinin Kararı Herkesi Şaşırttı

Üniversitede doktorluk okuyan 3. sınıf öğrencisi Aliye Göksel Çetin, ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti. Yarışmacının 500 bin TL’lik soruya verdiği cevap merak edildi. Soruda, "Hangisi 'Takotsubo kardiyomiyopatisi'nin halk arasında bilinen adıdır?" ifadesi yer aldı. Çetin, bir süre düşündü ve herkesi şaşırtan bir karar verdi.

Doğru Cevap Kırık Kalp Sendromu Olacaktı

Aliye Göksel Çetin, yarışmadan çekilme kararı aldı. Yarışmacı, devam etseydi 1 milyon TL’lik soruyu açtırmaya hak kazanacaktı. 500 bin TL’lik sorunun doğru cevabı ise "Kırık Kalp Sendromu" olacaktı.

Benzer Haberler
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den İddialı Paylaşım: Yeni Kareleri Hayranlarından Tam Not Aldı Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den İddialı Paylaşım: Yeni Kareleri Hayranlarından Tam Not Aldı
Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Çok Değişmiş" Yorumları Yağdı
Burcu Biricik Kural Bozdu: Kızı Luna'nın Yeni Karelerini İlk Kez Paylaştı Burcu Biricik Kural Bozdu: Kızı Luna'nın Yeni Karelerini İlk Kez Paylaştı
Derya Uluğ'dan Asil Gök İtirafı: Derya Uluğ'dan Asil Gök İtirafı: "Telepatik Anlaşıyoruz"
Instagram Paylaşımı Ele Verdi: Fahriye Evcen'in Yeni Tatil Rotası Belli Oldu Instagram Paylaşımı Ele Verdi: Fahriye Evcen'in Yeni Tatil Rotası Belli Oldu
Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar'dan Bozcaada'da Romantik Kaçamak: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar'dan Bozcaada'da Romantik Kaçamak: "Tek Kürekçim"
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür:
  • 14-11-2025 15:45

Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür: "O Şimdi Söylemesin"

Oktay Kaynarca'yı Kızdıran
  • 15-11-2025 16:56

Oktay Kaynarca'yı Kızdıran "Protez" Yorumu: Ünlü Oyuncudan Sert Cevap Geldi

Engin Akyürek ve Aslı Enver'li
  • 15-11-2025 16:42

Engin Akyürek ve Aslı Enver'li "Enfes Bir Akşam" Dizisine İkinci Sezon Onayı Çıktı

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı:
  • 14-11-2025 10:34

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı: "Ev İşlerinde Benden Daha İyi, İyi Bir Baba"

Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı:
  • 17-11-2025 17:34

Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Çok Değişmiş" Yorumları Yağdı