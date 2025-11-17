Milyoner'e Üniversiteli Öğrenci Damga Vurdu: 500 Bin TL'lik Soruya Geldi

Oktay Kaynarca’nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına Aliye Göksel Çetin damga vurdu. Üniversite öğrencisi yarışmacı, performansıyla dikkat çekti. Çetin, 500 bin TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı.

Tıp Öğrencisinin Kararı Herkesi Şaşırttı

Üniversitede doktorluk okuyan 3. sınıf öğrencisi Aliye Göksel Çetin, ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti. Yarışmacının 500 bin TL’lik soruya verdiği cevap merak edildi. Soruda, "Hangisi 'Takotsubo kardiyomiyopatisi'nin halk arasında bilinen adıdır?" ifadesi yer aldı. Çetin, bir süre düşündü ve herkesi şaşırtan bir karar verdi.

Doğru Cevap Kırık Kalp Sendromu Olacaktı

Aliye Göksel Çetin, yarışmadan çekilme kararı aldı. Yarışmacı, devam etseydi 1 milyon TL’lik soruyu açtırmaya hak kazanacaktı. 500 bin TL’lik sorunun doğru cevabı ise "Kırık Kalp Sendromu" olacaktı.