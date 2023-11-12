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Milyoner’de tarihi gece! Eyub İşler, 5 milyon TL Kazandı mı? Ne Kadar Kazandı

ATV ekranlarında sevilen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Eyub İşler, 5 milyon TL Kazandı mı? Eyüp İşler Ne Kadar Kazandı, 5 milyonluk soruya ne cevap verdi merak ediliyor. İlki Sinop İnceburun’la Hatay’ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır’ın en doğusuyla Gökçeada’nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçusu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? sorusunun cevabı nedir?

Milyoner’de tarihi gece! Eyub İşler, 5 milyon TL Kazandı mı? Ne Kadar Kazandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 21:45

20 yaşındaki Eyub İşler, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi.  Türkiye'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 7'den 70'e herkesi heyecanla ekran başına çeken bir soruyla tarih yazdı. Genç yarışmacı Eyub İşler'in muhteşem performansı, 5 milyon TL'lik büyük ödülün eşiğine getirdi.

ATV ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında, vatandaşlar “İlki Sinop İnceburun’la Hatay’ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır’ın en doğusuyla Gökçeada’nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçusu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?” sorusunun cevabını arıyor. Doğru cevabı vermesi halinde yarışmacı 5 milyon TL’lik ödülün sahibi olacak.

Soru : İlki Sinop İnceburun’la Hatay’ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır’ın en doğusuyla Gökçeada’nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

A- Çorum

B- Yozgat

C- Sivas

D- Tokat

Doğru Cevap: Çorum

Bu soruyu çözmek için coğrafi bilgiler ve koordinatlar kullanılarak iki çizginin kesişme noktasını belirlemek gerekmektedir. Coğrafi bilgi sistemleri ve coğrafi koordinatlar, dünya üzerindeki noktaları belirlemek için kullanılan önemli araçlardır. Bu durumda, Çorum’un coğrafi koordinatları kullanılarak iki çizginin kesişme noktası belirlenmiştir.

Çorum, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde konumlanmış bir ildir. Coğrafi koordinatları, kuzey enlemi 40°34’08” ve doğu boylamı 34°57’22” olarak belirlenmiştir.

Neden Çorum? Sorunun cevabının Çorum olmasının sebepleri arasında coğrafi konumu ve iki çizginin bu şehir üzerinde kesişmesi yer alır. Çorum, Sinop ile Hatay’ın en güneyi arasındaki bir çizgi ile Iğdır ile Gökçeada’nın en batı ucu arasındaki diğer çizginin kesişme noktasında yer almaktadır. Bu durum, coğrafi olarak belirli iki nokta arasındaki kuş uçuşu mesafesinin Çorum üzerinden geçtiğini göstermektedir.

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