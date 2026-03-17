Milli Kaleci Berke Özer Aradığı Aşkı Fransa’da Buldu: Gönlünü Fransız Modele Kaptırdı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille kalesini koruyan milli file bekçimiz Berke Özer, özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Genç kalecinin, Fransız model Gloria Dinov ile yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

Aşkı Ele Veren Kare

Bir süredir gizli tutulan bu birliktelik, Gloria Dinov’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gün yüzüne çıktı.

Dövmeler Ele Verdi: Paylaşılan fotoğraflarda Berke Özer'in yüzü tam görünmese de, kolundaki kendine has dövmeler hayranlarının gözünden kaçmadı.

Sosyal Medya Takibi: İkilinin Instagram üzerinden karşılıklı takipleşmeye başlaması da iddiaları güçlendiren bir diğer detay oldu.

"Şovsuz Bir Aşk İstiyorum"

Berke Özer, daha önce verdiği bir röportajda ilişkilerden beklentisini şu romantik sözlerle dile getirmişti:

"Artık sakin, sessiz, şovsuz bir aşk istiyorum. Geleyim eve, mumlar yakılsın. Evlilik hayalim bu."

Milli kalecinin, Gloria Dinov ile tam da hayalindeki gibi gözlerden uzak ve huzurlu bir ilişki yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor.

Berke Özer Aşk Geçmişi

Genç kaleci, saha içindeki başarısı kadar özel hayatıyla da daha önce gündeme gelmişti.