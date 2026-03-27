Milli Galibiyet Sonrası Bebek Turu: Arda Güler’in Sevgilisi Duru Nayman Objektiflere Yansıdı.

Real Madrid ve A Milli Takım’ın parlayan yıldızı Arda Güler’in sevgilisi Duru Nayman, magazin dünyasının markajına girdi. Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası yolunda Romanya karşısında aldığı kritik galibiyetin ardından, galibiyet sevincini tribünde yaşayan Nayman, ertesi gün Bebek’te objektiflere takıldı. Genç basketbolcunun kameralar karşısındaki şaşkınlığı dikkat çekti.

"Beni Neden Çektiniz?"

Bebek Sahili’nde bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken basın mensuplarını karşısında bulan Duru Nayman, şaşkınlığını gizleyemedi. Gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Nayman, "Beni neden çektiniz?" sorusunu yönelterek durumu anlamaya çalıştı. Arda Güler ile yaşadığı ilişki nedeniyle spot ışıklarının üzerine çevrilmesine henüz hazır olmayan genç isim, durumu şaşkınlıkla karşıladı.

"Bu Bir İlk: Alışık Değilim"

Basın mensuplarının kendisine yönelik ilgisini nazikçe karşılayan ancak mesafesini koruyan Duru Nayman, magazin dünyasının bu hareketli temposuna dair samimi bir itirafta bulundu: "Ben alışık değilim. İlk kez başıma böyle bir şey geldi." Soruları cevapsız bırakmayı tercih eden Nayman, arkadaşıyla birlikte yürüyüşüne devam ederek gözden kayboldu.