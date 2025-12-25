Milli Futbolcu Samet Akaydın ve Hazal Çağlar’dan Renkli Kına Geccesi!

Samet Akaydın ve Hazal Çağlar evleniyor! Ünlü çiftin kına gecesinde Hazal Çağlar davul çaldı, eğlence tavan yaptı. İşte Samet Akaydın ve Hazal Çağlar kına gecesinden detaylar.

Milli Futbolcu Samet Akaydın ve Hazal Çağlar’dan Renkli Kına Geccesi!
Yayın Tarihi : 25-12-2025 10:12

Milli futbolcu Samet Akaydın ile Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu Hazal Çağlar, evlilik yolunda son viraja girdi. Haziran ayında nişanlanarak resmi adımı atan çift, düğün öncesi düzenlenen kına gecesinde doyasıya eğlendi.

Davul Şov Damga Vurdu

Yakın çevrelerinin katıldığı samimi bir törenle kına yakan çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Gecenin en çok konuşulan anı ise güzel oyuncu Hazal Çağlar’ın eline davul alarak sergilediği performans oldu. Çağlar’ın ritim tuttuğu dakikalarda Samet Akaydın da eşlik ederek eğlencenin dozunu artırdı.

Haziran’da Nişanlanmışlardı

Çaykur Rizespor forması giyen başarılı savunma oyuncusu Samet Akaydın ve Hazal Çağlar, yaz başında aile arasında düzenlenen bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı. O günden bu yana evlilik hazırlıklarını titizlikle sürdüren çiftin, kına gecesiyle birlikte büyük düğün için geri sayıma geçtiği öğrenildi.

Sosyal Medyada Beğeni Yağdı

Hazal Çağlar, bu özel geceden en renkli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hem futbol hem de sanat dünyasından isimlerin bir araya geldiği geceye dair kareler, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

