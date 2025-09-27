Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba olmaya hazırlanıyor

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde olduğu kadar özel hayatında da mutlu günler yaşıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’da forma giyen yıldız oyuncu, nişanlısı Sera Vrij ile kısa süre sonra kızlarını kucaklayacak. Çift, doğum öncesi çekilen karelerle mutluluklarını ölümsüzleştirdi.

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij’den özel pozlar

Geçtiğimiz mart ayında Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij’e evlilik teklif eden Ferdi Kadıoğlu, kısa süre sonra baba olacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Çift, bu süreçte sık sık kamera karşısına geçerek heyecanlarını takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak doğum öncesi çekimlerinden karelerini yayınlayan ikili, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Bebeklerinin cinsiyetini paylaşmışlardı

Haziran ayında düzenlenen özel bir organizasyonla bebeklerinin cinsiyetini açıklayan Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij, kız çocuk sahibi olacaklarını duyurmuştu. Organizasyondan paylaşılan görüntüler büyük beğeni toplarken, çiftin mutluluğu yüzlerine yansımıştı.

Gün sayıyorlar

Şimdi ise çift, kızlarını kucaklamak için gün sayıyor. Doğum öncesi anılarını ölümsüzleştirmeye devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij, her paylaşımlarında aile olmanın heyecanını gözler önüne seriyor. Yakın çevreleri de çiftin mutluluğunu paylaşıyor.