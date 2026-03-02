Milano Dönüşü Aşk Açıklaması! Hadise: "Kalbimin Kapıları Sonuna Kadar Açık."

Hadise ve Aleyna Tilki düet mi yapacak? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Milano Moda Haftası dönüşü Hadise'den yeni albüm ve aşk hayatına dair flaş açıklamalar haberimizde...

Milano Dönüşü Aşk Açıklaması! Hadise:
Yayın Tarihi : 02-03-2026 10:16

Modanın kalbinin attığı Milano Moda Haftası’ndan dönen Hadise, İstanbul Havalimanı’nda ayağının tozuyla samimi açıklamalarda bulundu. Hem kariyerine hem de özel hayatına dair soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, pozitif enerjisiyle dikkat çekti.

Sürpriz İş Birliği: Hadise & Aleyna Tilki

Hadise, yeni albüm hazırlıklarının son sürat devam ettiğini belirtirken asıl bombayı patlattı: Albümde Aleyna Tilki imzalı bir şarkı yer alacak! Genç meslektaşına övgüler yağdıran Hadise, iş birliğinin detaylarını şu sözlerle anlattı:

"Aleyna kuzum inanılmaz bir besteci. Benim içimi anlatan, bana özel bir şarkı yazdı. Bir araya geldiğimizde 'Hissedip yazacağım' demişti ve gerçekten yazdı. Sanatçı kimliğine hayranım, her zaman yanındayım."

"Aşk Yok Ama İnşallah Olur"

Özel hayatıyla ilgili merak edilen sorulara her zamanki dobralığıyla yanıt veren Hadise, kalbinin boş olduğunu ancak aşka küsmediğini belirtti.

  • Durum Özeti: Şu an hayatında kimse yok.

  • Mesajı: "Kalbimin kapıları açık, inşallah olur" diyerek yeni bir ilişkiye yeşil ışık yaktı.

Milano’da Hadise Şov

Milano Moda Haftası'nın kendisi için çok verimli geçtiğini ifade eden şarkıcı, dünya markalarının defilelerinde boy gösterdikten sonra rotasını stüdyoya çevirdiğini dile getirdi. Hadise, yeni albümün "sürprizlerle dolu" olacağının altını çizdi.

