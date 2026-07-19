Mike Tyson'ın Kaslı Hali Görenleri Şaşırttı! İşte Son Görüntü

Dünya boksunun yaşayan efsanelerinden Mike Tyson bu kez ringde değil plajda gündem oldu. ABD'de görüntülenen 60 yaşındaki eski ağır sıklet şampiyonu fit görünümü ve kaslı fiziğiyle görenleri şaşırttı. Yıllar geçse de formundan pek bir şey kaybetmediği görülen Tyson sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Plajdaki Görüntüsü Olay Oldu

Mike Tyson tatil yaptığı sırada objektiflere yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken efsane boksörün en çok konuşulan detayı ise fiziği oldu. 60 yaşında olmasına rağmen kaslı yapısını koruması hayranlarından tam not aldı.

Fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kişi Tyson'ın yıllara meydan okuduğunu söyleyen yorumlar yaptı. Kimileri ise onun hâlâ profesyonel bir sporcu gibi göründüğünü dile getirdi.

Disiplini Hâlâ Devam Ediyor

Mike Tyson aktif boks kariyerini geride bırakmış olsa da spor disiplininden vazgeçmiş değil. Düzenli antrenman yapmayı sürdüren efsane isim fiziksel olarak formunu korumaya devam ediyor.

Uzun yıllar boyunca ringlerde sergilediği hırsı ve çalışma temposuyla tanınan Tyson'ın bugün de aynı disiplinle yaşaması, bu görüntünün en büyük nedeni olarak gösteriliyor.

Jake Paul Maçı Yeniden Hatırlandı

Tyson'ın son görüntülerinin ardından birçok kişi geçtiğimiz dönemde Jake Paul ile çıktığı maçı da yeniden hatırladı. Yaş farkına rağmen ringe çıkması büyük ses getirmiş, mücadele boyunca ayakta kalmayı başaran Tyson performansıyla takdir toplamıştı. Karşılaşmayı puanla kaybetse de gösterdiği mücadele uzun süre konuşulmuştu.

Hayranlarından Beğeni Yağdı

Plajdan paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Hayranları "60 yaşında olduğuna inanmak zor", "Hâlâ Demir Mike" ve "Disiplinin karşılığı bu" gibi yorumlarla efsane boksöre övgüler yağdırdı.

Ringlerden uzak olsa da Mike Tyson fiziksel görüntüsü ve enerjisiyle hâlâ adından söz ettirmeyi başarıyor. Görünen o ki efsane sporcu yıllar geçse de hayranlarını şaşırtmaya devam edecek.