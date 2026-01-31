Mika Raun Hakkında Şok Karar: Ünlü Fenomen Tutuklandı!

Mika Raun neden tutuklandı? Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can'ın uyuşturucu soruşturması kapsamındaki mahkeme kararı ve tutuklanma gerekçesi haberimizde...

Yayın Tarihi : 31-01-2026 16:37

İstanbul merkezli yürütülen ve magazin dünyasını sarsan uyuşturucu operasyonunda sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan isimler arasında yer alan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suçlama: "Kullanımı Kolaylaştırmak"

Emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Mika Raun, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Raun'un tutuklanmasına karar verildi.

 

Mika Raun Kimdir?

Sosyal medyada yaptığı estetik operasyonlar ve yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen Mika Raun, özellikle YouTube ve Instagram üzerinden milyonlarca takipçiye hitap ediyordu. Daha önce de paylaştığı bazı videolar nedeniyle adli süreçler yaşayan fenomen, bu kez çok daha ağır bir suçlamayla karşı karşıya kaldı.

