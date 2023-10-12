Migros marketlerde kuyruk oluşturacak yüzde 50 indirimli satışlar başladı

Migros, 15.000'den Fazla Üründe Büyük İndirim Duyurusu Yaptı. Migros, kuruluşunun 70. yıl dönümünde tüketicilere özel indirim fırsatları sunmaya hazırlanıyor. Temel gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri için yaptığı bu indirimle, tüketicilere ekonomik bir nefes aldırmayı planlıyor.

Gıda Perakendecileri Derneği'nin Kongresi ve Migros'un Vizyonu

Bu yıl 9. kez gerçekleştirilen Ortak Gelişim Tüketici Odaklı Tedarikçi ve Perakendeci Verimliği Kongresi'nde, Migros Perakende Genel Müdürü Mustafa Bartın'dan dinlediğimiz vizyon, markanın sadece ticari amaçlarla değil, tüketicinin kesintisiz ve kaliteli gıda erişimi için de var olduğunu vurguladı.

Migros'un Sürdürülebilirlik ve Tarım Hedefleri

Konuşmasında Bartın, "Bizim için tarımın önemi büyük. Ciro olarak baktığımızda yüzde 77'si tarımla ilgili. Sürdürülebilir ve izlenebilir üretim için destekliyoruz. Kooperatiflerle çalışarak, küçük çiftçi ve üreticilere ulusal pazarda yer bulmalarına yardımcı oluyor, eğitim ve rehberlikle standartlarını artırmalarına destek veriyoruz. Aynı zamanda, yerel ürünleri önceliklendirerek yerel ekonomiye katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Migros'tan Dev İndirim Kararı

Migros, 70. yıl dönümü kutlamaları kapsamında özel indirim kampanyaları başlatıyor. Bu özel kampanya kapsamında, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde, 12 Ekim'den Kasım ayının sonuna kadar sürecek olan indirimlerle, Migroskop ve aile indirimleri ile birlikte, 15.000'den fazla üründe yüzde 20 ile yüzde 50 arasında indirimler sunmayı hedefliyor.