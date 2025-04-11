Sağlıksız yaşam dağılımı yol açabiliyor!

Migren yumurtası açabilecek pek çok yeteneği vardır. En hatalı yaygınlık kapasitesi arasında; düzenli uyku, aşırı stres, yanlış beslenme ve dehidratasyon (yetersiz su tüketimi) yer alır. Ayrıca uzun süreli bilgisayar veya telefon kullanımı, kötü oluşumlar ve aşırı gürültüye maruz kalma, migreni tetikleyen faktörler arasında yer alır.

Ekran maruziyeti ve stres tetikleniyor!

Son yıllarda migren çocukları ve genç yaş gruplarında da daha fazla görülüyor. Özellikle okul koşullarındaki çocuklarda stres, ekran sürelerinin değişmesi ve düzeninin uyku gibi davranması migreni tetikleyebilmektedir. Çocuklarda migren genellikle okul dönemi ile birlikte başlar. Özellikle ailede migren öyküsü olan çocuklar, bu hastalıkla daha fazla karşılaşmaktadır. Çocuklarda migren belirtileri, yetişkinlere göre farklılık gösterebilir. Çocuklar genellikle başlangıç ağrılarının yanıklarını, akımlarını, akımlarını ve kapasitelerini sıralı olarak yaşayabilecekler. Çocuklardaki migrenin tedavisi ise, ilaç kullanımı daha sınırlı olduğu için daha dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Keskin ve zonklayıcı ağrılarla ortaya çıkıyor

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. görsel parçaları da yaşayabiliyorlar” diyor.

Bu besinler migren ataklarına yol açabiliyor!

Bunların yanı sıra bazı gıda maddeleri migreni tetikleyebilir; çikolata, peynir, alkol ve işlenmiş etler gibi sağlıklı migren ataklarını başlatabilir. Başta peynir olmak üzere çeşitli gıdalarda bulunan tiramin, özellikle bazı para birimi kan basıncını artırarak migren ataklarını tetikleyebilmektedir. Özellikle parmesan, mozarella ve çedar gibi peynirler yüksek tiramin içerikli ürünler arasında yer almaktadır. Tütsülenmiş etler, salam ve sosis gibi işlenmişlarda yaygın olarak bulunan nitrat, yüksek histamin içeriği nedeniyle kırmızı şarap ve fazla kafein tüketimi de migren ataklarını tetikleyebilmektedir.

Doğru tanı ve tedavi ile kontrol” alınabiliyor!

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Görsel, işitsel, konuşma ve/veya dil, motor, beyin sapı veya retinal auralar bölümü tutulabilmektedir.Beyin Tomografisi ya da MR tetkiki beyin kanaması, tümör ya da ayırıcı gibi tanıda görülebilecek diğer dış ayırmaya yardımcı olur” diyor. Migrenin, karmaşık bir hastalığa sahip olmasına rağmen, doğru tanı ve tedavi ile kontrol olarak alınabildiğini vurgulayan Doç. Esma Kobak Tur "Bu nedenle migren belirtileri gösteren bir nöroloji uzmanına danışarak uygun tedavi yöntemleri değerlendirmeleri önemlidir. Migrenin erken teşhisi ve tedavisi, hastaların yaşam bilgilerini önemli ölçüde iyileştirebilir" diye konuşuyor.