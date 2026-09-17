Midyeci Ahmet’in Yeni Aşkı Gündemde! Eski Eşinden Sert Hamle

Midyeci Ahmet’in sevgilisiyle paylaştığı öpüşme fotoğrafları sonrası eski eşi Deniz Çelebi suç duyurusunda bulundu. Çelebi çocukları için harekete geçti.

Midyeci Ahmet’in Yeni Aşkı Gündemde! Eski Eşinden Sert Hamle
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 18:21

Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek geçtiğimiz aylarda yaptığı evlilik açıklamasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan ünlü işletmeci artık bir aile hayatı kurmak istediğini söylemiş ve kendisine uygun bir eş aradığını duyurmuştu.

Bir süre sonra aradığı aşkı bulan Çiçek sevgilisine evlilik teklifi ettiği anları takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak sevgilisinin kimliğini açıklamayan Midyeci Ahmet’in yeni aşkıyla dudak dudağa verdiği pozlar bu kez farklı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Eski Eşinden Suç Duyurusu

Ahmet Çiçek’in eski eşi Deniz Çelebi sosyal medyada yayınlanan öpüşme fotoğraflarının ardından harekete geçti. Çelebi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Şikâyet dilekçesinde çiftin 2021 yılında anlaşmalı olarak boşandığı ve iki çocuğun velayetinin Deniz Çelebi’ye verildiği belirtildi. Çelebi’nin iddiasına göre Ahmet Çiçek’in sosyal medya paylaşımları çocukların okul ve arkadaş çevresinde hızla yayıldı.

“Çocuklar Zorbalığa Maruz Kalıyor”

Dilekçede babalarının öpüşme görüntülerinin okul arkadaşları tarafından çocuklara gönderildiği ve bu nedenle çocukların zorbalıkla karşı karşıya kaldığı öne sürüldü.

Deniz Çelebi yaptığı açıklamada konunun yetişkinlerin özel hayatıyla ilgili olmadığını özellikle vurguladı. Asıl meselenin yetişkinlerin kamuya açık davranışlarının sonuçlarıyla çocukların karşı karşıya kalması olduğunu söyledi.

Bakanlıklara Çağrıda Bulundu

Çelebi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara çağrı yaptı. Çocuklarının üstün yararının gözetilmesini isteyen Çelebi konunun hassasiyetle değerlendirilmesini ve gerekli adımların hızlı şekilde atılmasını talep etti.

Yaşananlarla ilgili hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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