Sultana Galasında Başrol Krizi! Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak Birbirine Soğuk Davrandı

Sinema dünyasının merakla beklediği ve 17 Eylül itibarıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Sultana filminin görkemli galasına, başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak arasında yaşanan soğukluk damga vurdu. Gece boyunca ikili arasındaki mesafeli tutum gözlerden kaçmazken röportaj alanındaki gergin dakikalar magazin basınının birinci gündem maddesi haline geldi.

Röportajı Yarıda Kesti

ŞOK ŞOK ŞOK! Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında büyük gerginlik



Deryanın röportaj verdiği sirada, Tuba Büyüküstün geldi,. Büyüküstün'ün gelisinin ardindan Derva Pınar Ak'in "Ben çikayım" diyerek ayrılmak istedi



Valla Tuba Büyüküstün'ün yüz ifadesinden çok belli… pic.twitter.com/02s2IBThxk — FenomenKaosu (@ksmetsededikodu) September 16, 2026

Gala alanında heyecan yükselirken genç ve başarılı oyuncu Derya Pınar Ak kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtlamaya başladı. Tam bu esnada tecrübeli ve güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün röportaj alanına doğru yaklaşmasıyla birlikte beklenmedik bir an yaşandı.

Büyüküstün'ün gelişini fark eden Derya Pınar Ak "Ben çıkayım" ifadelerini kullanarak röportajını aniden kesmek ve ortamdan ayrılmak istedi. Genç oyuncunun bu hamlesi alandaki herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Tuba Büyüküstün'ün Yüz İfadesi Her Şeyi Özetledi

Derya Pınar Ak'ın alandan çekilme çabası karşısında Tuba Büyüküstün'ün sergilediği son derece gergin ve soğuk yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı. Karşılıklı bakışmaların ardından ikili arasında esen soğuk rüzgarlar hem davetliler hem de haberciler tarafından anbean takip edildi.

Aralarında bir set krizinin mi yoksa kişisel bir anlaşmazlığın mı olduğu merak konusu olan iki ünlü başrolün gala boyunca yan yana gelmekten kaçınması sosyal medyada da "Sultana setinde kriz mi var?" sorularını beraberinde getirdi.