Sultana Galasında Başrol Krizi! Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak Birbirine Soğuk Davrandı

Sultana filminin galasında Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak arasında soğuk rüzgarlar esti. "Ben çıkayım" krizi ve gergin anların tüm detayları haberimizde.

Sultana Galasında Başrol Krizi! Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak Birbirine Soğuk Davrandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 17:00

Sinema dünyasının merakla beklediği ve 17 Eylül itibarıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Sultana filminin görkemli galasına, başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak arasında yaşanan soğukluk damga vurdu. Gece boyunca ikili arasındaki mesafeli tutum gözlerden kaçmazken röportaj alanındaki gergin dakikalar magazin basınının birinci gündem maddesi haline geldi.

Röportajı Yarıda Kesti

Gala alanında heyecan yükselirken genç ve başarılı oyuncu Derya Pınar Ak kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtlamaya başladı. Tam bu esnada tecrübeli ve güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün röportaj alanına doğru yaklaşmasıyla birlikte beklenmedik bir an yaşandı.

Büyüküstün'ün gelişini fark eden Derya Pınar Ak "Ben çıkayım" ifadelerini kullanarak röportajını aniden kesmek ve ortamdan ayrılmak istedi. Genç oyuncunun bu hamlesi alandaki herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Tuba Büyüküstün'ün Yüz İfadesi Her Şeyi Özetledi

Derya Pınar Ak'ın alandan çekilme çabası karşısında Tuba Büyüküstün'ün sergilediği son derece gergin ve soğuk yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı. Karşılıklı bakışmaların ardından ikili arasında esen soğuk rüzgarlar hem davetliler hem de haberciler tarafından anbean takip edildi.

Aralarında bir set krizinin mi yoksa kişisel bir anlaşmazlığın mı olduğu merak konusu olan iki ünlü başrolün gala boyunca yan yana gelmekten kaçınması sosyal medyada da "Sultana setinde kriz mi var?" sorularını beraberinde getirdi.

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