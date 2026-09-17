Almeda Baylan’dan Güllü’nün Ölüm Gecesine Dair Şok Sözler

Almeda Baylan Güllü’nün hayatını kaybettiği gece kendisini Yalova’daki evine davet ettiğini anlattı. Baylan gidemediği için vicdan azabı çektiğini söyledi.

Almeda Baylan’dan Güllü’nün Ölüm Gecesine Dair Şok Sözler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 18:26

Güllü’nün hayatını kaybettiği geceyle ilgili soruşturma ve dava süreci devam ederken olay gecesine dair yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Survivor yarışmacısı Almeda Baylan ünlü sanatçının kendisini ölümünden önce Yalova’daki evine davet ettiğini anlattı.

Baylan o sırada Bursa’da olduğunu ve bir reklam çalışması nedeniyle Yalova’ya gidemediğini söyledi. Güllü’nün kendisini telefonla aradığını belirten Baylan sanatçıya işlerini hallettikten sonra ertesi gün geleceğini söylediğini aktardı.

“Tuğberk de Gelecek Sen de Gel”

Almeda Baylan Güllü’nün kendisine oğlu Tuğberk’in de geleceğini söylediğini anlattı. Güllü’nün “Tuğberk de gelecek, sen de gel” dediğini belirten Baylan planın daha sonra değişmiş olabileceğini ancak kendisine o gece için böyle bir davet yapıldığını ifade etti.

Baylan Güllü’nün ölüm haberini ise gece arkadaşlarının kendisini uyandırmasıyla öğrendiğini söyledi. Aldığı haberle büyük bir üzüntü yaşadığını belirten yarışmacı o günden beri kendisini sorguladığını dile getirdi.

“Vicdan Azabı Çekiyorum”

Güllü’nün davetine gidemediği için hâlâ vicdan azabı yaşadığını söyleyen Almeda Baylan çevresindekilerin kendisini teselli etmeye çalıştığını anlattı. Arkadaşlarının “Sen gitseydin de aynı olay yaşanabilirdi” dediğini belirten Baylan bu sözlerin kendisini rahatlatmadığını ifade etti.

“Bilseydim böyle bir şey olacağını, her şeye rağmen giderdim” diyen Baylan yaşadığı pişmanlığı açıkça dile getirdi.

Güllü Çocuklarından Dert Yanıyormuş

Baylan Güllü’yle yaptığı sohbetlerde sanatçının zaman zaman çocuklarından da bahsettiğini anlattı. Güllü’nün bazı konuşmalarında çocuklarıyla ilgili sıkıntılarını dile getirdiğini söyleyen Baylan sanatçının “Bunlar bir gün benim ölümüm olacak” şeklinde ifadeler kullandığını aktardı.

Güllü’nün ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması yaklaşırken Baylan’ın anlattıkları olay gecesine dair dikkat çeken bir ayrıntı olarak gündeme geldi.

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