'Mezarlık' Dizisine Anlamlı Ödül

Mezarlık dizisine büyük ödül! Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından "Yılın En İyi Dijital Platform Dizisi" seçilen Mezarlık'ın ödülünü Birce Akalay ve Ömer Baykul aldı.

Yayın Tarihi : 31-03-2026 11:50

Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “İletişim Ödülleri”nde, “Yılın En İyi Dijital Platform Dizisi” ödülüne layık görülen Mezarlık dizisinin ödülünü, yönetmeni Ömer Baykul, Arbil Tabur ve başrol oyuncusu Birce Akalay ile birlikte ekip adına teslim aldı.

Ömer Baykul duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Öğrencilerin enerjisiyle kurulan bir sahnede ödül almak her zaman çok daha anlamlı oluyor. Mezarlık dizisinin, Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü öğrencileri tarafından ‘Yılın En İyi Dijital Platform Dizisi’ seçilmesi benim için ayrıca çok kıymetli. Çünkü bu ödül, işi gerçekten izleyen, sorgulayan ve gelecekte bu mesleği yapacak gençlerin gözünden geliyor.

Törende öğrencilerle bir araya gelmek; onların merakını, heyecanını ve bakış açılarını dinlemek bana çok iyi geldi. Hikâye anlatımının hâlâ bu kadar güçlü bir karşılık bulduğunu görmek, insanı yeniden motive ediyor”

