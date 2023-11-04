Metin Uca trafik kazası geçirdi. Bir hafta yoğun bakımda tedavi görecek

Ünlü televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca, bir trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uca, aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Değerli dostlarım, Bursa'da bir etkinlik için menajerim Kubra Karabulut ile yola çıktığımız sırada Dilovası'nda beklenmeyen bir durumla karşılaştım ve ağaca çarpmadan aracı durdurdum. İlk tetkikler sonucunda boynumun şah damarlarının tıkalı olduğu ve bu durumun kaza nedeni olduğu ortaya çıktı. Şu an Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi'nde bir hafta boyunca tedavi altında olacağım. Doktorlar pıhtıları çözmek ve tıkanıklığı gidermek için çaba sarf edecekler. İlgi ve destekleriniz için teşekkür ederim. En kısa sürede sağlığıma kavuşup aranızda olacağım."