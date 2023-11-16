Metin Uca entübe edildi

Boyun şah damarının tıkanması nedeniyle acil bir ameliyat geçiren tiyatrocu, yazar, ve sunucu Metin Uca, sağlık durumunun başlangıçta iyiye gitmesinin ardından dün taburcu edilmesi planlanırken beklenmeyen bir durumla yeniden karşılaştı. Uca'nın tedbir amaçlı entübe edildiği ve kritik 72 saatlik bir sürece girildiği açıklandı.

Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşarak kaza yapmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde boyun şah damarının tıkalı olduğu belirlenince hemen ameliyat edilmişti. Sağlık durumu olumlu bir seyir izleyen Uca'nın, dün taburcu edilmesi beklenirken tedavi sürecinde beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Yapılan acil bir operasyon sonrasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle Metin Uca, tedbir amaçlı olarak entübe edildi.



Metin Uca'nın menajeri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sanatçının durumunu izah ederek, "Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim. 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz. Kıymetli doktorlarının, hastane yönetiminin yoğun ve özverili çabalarıyla, sizlerin güzel dilekleriyle hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Kalbimiz onunla. Onun yaşam felsefesi; umudu kaybetmemek. Umudu kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



