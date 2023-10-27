Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti!

Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının biyolojik kızı olduğunu resmileştirmişti.

Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya’daki bir köyde bir bakıcı kadına bırakılmış, ardından Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alınmış ve Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmışlardı.

Duygu Nebioğlu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Kendisi hakkında yapılan eleştirilere tepki gösteren Nebioğlu, şu ifadeleri kullanmıştır:

"Şu iddialar! Kameramanları peşimde gezdiriyormuşum! Nebioğlu ailesi ve Şener ailesini neden çekmediniz o zaman? Neden onları konuşturmadınız? Ben ortaya çıktıysam ve biz ortaya çıktıysak, bu tür olumsuzluklara karşı isyan ettiğimiz içindir! 15 yıl boyunca Metin Akpınar'ı ikna etme çabalarımın sonucu olarak susmak istemedi tabii ki!

Diğer ailelere yardım ederken, ben psikolojik olarak zorlandım. Kendi mesleğimi sürdüremediğim, ödenmeyen sigorta primlerimi düşündüğüm zaman. 30 yıldır bir anne ve bir baba ile yaşıyorum. Şu anda kaç tane manevi anne ve baba, kaç tane kardeşimiz var. Yeter artık! Bizi konuşmaya ve yazmaya devam etmeyin. Biz Metin Akpınar ailesine ne baba ne de dede olarak atıfta bulunabildik.

Ayrıca, bu 35 yılın her anını elimizdeki tanıklarla kanıtlayacağız! Yıllarca evimize giren doktorlar, eczacılar, geçirdiğimiz ameliyatlar ve psikolog tedavileri de dahil olmak üzere yaşadıklarımızı kanıtlayacak birçok anımız var. Bizim tüm yaşamımız burada. Bize acı yaşatmaya çalışan Nebioğlu ailesine de üzüntü verip devam etmeyin, ilahi adaletin hükmünü üzerinize çekmeyin. Evrensel sevgi ne demek, koşulsuz sevgi ne demek, nasıl gösterilir, biz bu kavramların peşindeyiz.



Bu günlerin geleceğini biz de görebiliyorduk, kimse zarar görmesin diye edindiğim uğraş ile yıllarca kendi alanıma verdiğim zararı kendime üretip, kendime uygulattım. Çocuk esirgemeden kurtulduk, neyin içine düştük çok iyi anlıyorum. Genetik kodlama %99.9. Metin babamı görebilmek için gözlere ihtiyacım yok.



Onun planlarını hissetmek için yanımda olmasına gerek yok! Ben onu senelerce uzaktan okudum, izledim. Beni kabul etmiş olan Özdener babam her gün arıyor, ihtiyaçlarımı karşılıyor, onun evinde yaşıyorum, onun aldığı şeyleri yiyorum, geziyorum. Metin babamın 9 aydır yükselttiği rakamın sadece hayvanlara etkisi vardır.

Şafak ulaşması gereken bağlantılara ulaşacaktır. Ben yapılan hataları düzeltsin diye, Allah katında affedilmesi için uğraştım. İyi ki yapmışsın Metin Akpınar, evladını çok güzel yetiştirdiler."