Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı!

"Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygıdeğer avukatlarıma ulaştım."





"MAHKEME KARARIYLA RESMİYETE KAVUŞTU"

"Bugün avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz. Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatımın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum. Duyguluyum."





SOYADINI DEĞİŞTİRMEYECEK!

Sosyal medyada gelen destek mesajlarını yayınlayan Nebioğlu, "Umarım yıllardır hak ettiğin soyadını alıp kendi hayatını layıkıyla kurabilirsin" diyen arkadaşına "Ben Duygu Nebioğlu'yum ve soyadımı değiştirmeyeceğim" cevabını verdi.