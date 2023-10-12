Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı!

Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen isimlerinden Metin Akpınar'ın (82), yaşadığı evlilik dışı ilişkiden Duygu Nebioğlu adında bir kızı olduğu ortaya çıktı.
Duygu Nebioğlu, usta sanatçı hakkında babalık davası açıp, DNA testi yapılmasını istedi. Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve gizlilik kararı bulunan dava bugün sonuçlandı.
"1994'TE EVLAT EDİNİLDİM"
Duygu Nebioğlu'nun, Haziran 2022'de Metin Akpınar ile bir araya gelip, sanatçıya kitap imzalatması dikkat çekti. Yaşadıklarını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla anlatan Nebioğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm."
"BENİ BAĞRINA BASMAKTA ZORLANDIĞI İÇİN AĞIR TRAVMALAR YAŞADIM"
"Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygıdeğer avukatlarıma ulaştım."
"MAHKEME KARARIYLA RESMİYETE KAVUŞTU"
"Bugün avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz. Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatımın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum. Duyguluyum."
SOYADINI DEĞİŞTİRMEYECEK!
Sosyal medyada gelen destek mesajlarını yayınlayan Nebioğlu, "Umarım yıllardır hak ettiğin soyadını alıp kendi hayatını layıkıyla kurabilirsin" diyen arkadaşına "Ben Duygu Nebioğlu'yum ve soyadımı değiştirmeyeceğim" cevabını verdi.