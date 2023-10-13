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Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızının ikizi de varmış!

Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen isimlerinden Metin Akpınar, "evlilik dışı ilişkiden bir kızı olduğu" haberi ile gündeme geldi. 82 yaşındaki sanatçının Duygu Nebioğlu'nun biyolojik babası olduğu, DNA testi ve mahkeme kararıyla kesinlik kazandı. Türkiye bu olayı konuşurken, Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evlilik sürdüren Metin Akpınar'ın bir kızı daha olduğu ortaya çıktı.

Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızının ikizi de varmış!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2023 11:41

Metin Akpınar'ın 1988 yılında yaşadığı ilişkiden evlilik dışı kızı olduğu mahkeme kararıyla kanıtlandı. Duygu Nebioğlu, sanatçının biyolojik babası olduğunu öğrendikten sonra mahkemeye başvurarak, DNA testi yapılmasını istedi. Gizlilik kararı doğrultusunda Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Nebioğlu’nun, Akpınar’ın kızı olduğu saptandı. 1988 yılında Antalya’da dünyaya gelen Nebioğlu, 1994'te Akseki'de yaşayan öğretmen Özdener Nebioğlu ve Emine Nebioğlu tarafından evlat edinildi. Nebioğlu, Metin Akpınar'ın babası olduğunu 21 yaşındayken öğrendi.

 

"HAYRANI OLDUĞUM SANATÇI BİYOLOJİK BABAMMIŞ"

Duygu Nebioğlu, mahkeme kararı sonrası "Hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım. Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatmın ilk günü gibi oldu. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

BİR DEĞİL İKİ KIZI VARMIŞ!

Tüm Türkiye bu olayı konuşurken, Duygu Nebioğlu'nun bir de Sevgi adlı ikizi olduğu ortaya çıktı. Özdener Ailesi'nin evlat edindiği ikili, 21 yaşına geldiklerinde annelerinden babalarının metin Akpınar olduğunu öğrendi. Antalya Muratpaşa Belediyesi'nde çalışan Sevgi Nebioğlu'nun da ikiz kardeşi gibi dava açtığı, üzerinde gizlilik kararı olan bu davada DNA raporlarının uyuştuğu ancak henüz kararın çıkmadığı öğrenildi.

"SEN ANLADIN KARDEŞ"

Duygu Nebioğlu'nun, çocukluk fotoğrafına yer berdiği 15 Ekim 2020 tarihli sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. "Sen çocukları çok sevdin, ben hayvanları. Sen önüne bakardın ben derine. Senin sevgin, benim duyum genişledi. Bir gün yine seninle ışığa selam verip ayni yumurtaya atlar aynı hikâyeyle gelirdim. Duvari delerken yine seni çekerdim kardeş. Sen anladın kardeş."

"VAR BİZİM DE BİR HİKAYEMİZ"

Nebioğlu, bir diğer Instagram gönderisine ise "Var bizim de bir hikayemiz" ifadelerini kullandı.

HAYRANIYDI KIZI OLDU

Duygu Nebioğlu'nun, Haziran 2022'de Metin Akpınar ile bir araya gelerek, sanatçıya kitap imzalatması da dikkat çekti. Babasıyla fotoğrafını yayınlayan Nebioğlu, "İmza mı aldım mutlu oldum. Sahneye adanmış bir ömür" mesajını yazdı.

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